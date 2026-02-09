Η ΕΕ κατά του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη: «Παράνομη η προσάρτηση εδαφών με βάση το Διεθνές Δίκαιο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις πρόσφατες αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη.

«Αυτή η κίνηση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ ολόκληρη η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης είναι «παράνομη βάσει το διεθνούς δικαίου» και «οποιοδήποτε βήμα προς αυτό το σκοπό θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήγησε ότι τέτοιου είδους μέτρα θα επιβάλουν νέες πραγματικότητες επί του εδάφους, σε άμεση αντίθεση με τις Συμφωνίες του Όσλο, τις οποίες το ίδιο το Ισραήλ έχει υπογράψει, και σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ δεν έχει πολιτική εξουσία στις περιοχές Α και Β της Δυτικής Όχθης, που τελούν υπό την άμεση εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σημείωσε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει άμεσα το Πρωτόκολλο της Χεβρώνας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να θέσει σε κίνδυνο το ευαίσθητο status quo των θρησκευτικών τόπων.



Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπενθύμισε τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ περί μη αναγνώρισης της κυριαρχίας του Ισραήλ στα εδάφη που κατελήφθησαν από τον Ιούνιο του 1967, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.