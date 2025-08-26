Η εξομολόγηση της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν ήμουν καλά» στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, μακριά από τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια ανάμνηση στη 2η σεζόν της σειράς της στο Netflix «With Love, Meghan», ανακαλώντας μια περίοδο που η ίδια δεν ήταν καλά και παράλληλα βρισκόταν μακριά από τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ. Πρόκειται για το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, το οποίο παρατάθηκε λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο 3ο επεισόδιο της 2ης σεζόν της σειράς, η Μέγκαν Μαρκλ – που έχει δύο παιδιά με τον πρίγκιπα Χάρι, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών – παραδέχτηκε ότι η μητρότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες της. «Είναι καλύτερο απ’ όσο περίμενα», είπε χαρακτηριστικά. Έπειτα μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να βρεθεί μακριά τους και σχετίζεται με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινα χωρίς να είμαι με τα παιδιά ήταν σχεδόν τρεις εβδομάδες», είπε.

«Δεν ήμουν… καλά».

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μέγκαν και ο Χάρι βρίσκονταν στο Λονδίνο, μακριά από το σπίτι τους στην Καλιφόρνια, για μια σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ ήδη βρίσκονταν στην Ευρώπη χωρίς τα παιδιά τους – τότε 3 και 15 μηνών – επισκεπτόμενοι το Μάντσεστερ και τη Γερμανία για φιλανθρωπικές δράσεις, πριν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ξαφνικά αρρώστησε η βασίλισσα. Συνολικά, έλειψαν 17 μέρες.

Το ζευγάρι παρέμεινε στη Βρετανία για τις τελετές της κηδείας, και αργότερα ο Χάρι θυμήθηκε στο απομνημόνευμά του Spare το 2023 την απρόσμενη διάρκεια του χωρισμού τους από τα παιδιά.

«Το σύντομο ταξίδι μας τώρα θα γινόταν μια οδύσσεια. Άλλες δέκα μέρες, τουλάχιστον. Δύσκολες μέρες», έγραψε ο πρίγκιπας Χάρι. «Και έπρεπε να λείπουμε από τα παιδιά περισσότερο απ’ όσο είχαμε σχεδιάσει, περισσότερο απ’ όσο είχαμε λείψει ποτέ».

Ο δούκας του Σάσσεξ έγραψε ότι αυτός και η Μέγκαν έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο την επομένη της κηδείας της βασίλισσας στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Μόλις επέστρεψαν στο σπίτι, είπε ότι κράτησαν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ κοντά τους και «δεν μπορούσαν να τους αφήσουν από τα μάτια τους».

Ο Χάρι και η Μέγκαν μεγαλώνουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

