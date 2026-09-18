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Η εμβληματική Σύρια τραγουδίστρια Ασάλα Νάσρι ανέβηκε στη σκηνή στη Δαμασκό μετά από 15 χρόνια εξορίας

Η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της και καταχειροκροτήθηκε - Δείτε το βίντεο
Ασάλα Νάσρι
Ασάλα Νάσρι
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Η εμβληματική τραγουδίστρια της Συρίας Ασάλα Νάσρι ανέβηκε στη σκηνή στη Δαμασκό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια εξορίας υπό τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία στη Δαμασκό της Συρίας την Πέμπτη (17.09.2026) με την τραγουδίστρια να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της.

Η Ασάλα ξεκίνησε τη βραδιά με το Syria Janna («Η Συρία είναι Παράδεισος»), τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά την ανατροπή του Άσαντ, και στη συνέχεια ερμήνευσε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες της σε δύο μέρη.

Η 57χρονη τραγουδίστρια είχε φτάσει στην πρωτεύουσα της Συρίας μαζί με την οικογένειά της την Τρίτη (15.029.2026). Ήταν η πρώτη της εμφάνιση στη γενέτειρά της από τον Φεβρουάριο του 2010, όταν είχε συμμετάσχει σε φιλανθρωπική συναυλία στην Όπερα της Δαμασκού.

Η Ασάλα εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της στη Συρία μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η Ασάλα υποστήριξε δημόσια την εξέγερση και ήταν μία από τις πιο γνωστές Σύριες καλλιτέχνιδες που καταδίκασαν τις ενέργειες του καθεστώτος Άσαντ. Αργότερα εγκατέλειψε τη χώρα και διαγράφηκε από το Σωματείο Σύριων Καλλιτεχνών.

Το 2012 κυκλοφόρησε το τραγούδι Ah Law Hal Korsy Byehki («Αν αυτή η καρέκλα μπορούσε να μιλήσει»), εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τους Σύριους διαδηλωτές.

Η πολιτική της στάση είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει μακριά από τη Συρία καθ’ όλη την υπόλοιπη περίοδο της διακυβέρνησης του Άσαντ, ενώ παράλληλα συνέχισε μια επιτυχημένη καριέρα που την ανέδειξε σε μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες στον αραβικό κόσμο.

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