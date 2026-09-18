Ολλανδία: Ανακαλύφθηκε χειρόγραφο της «Οδύσσειας» 1.700 ετών ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης

Ένα σπάνιο και μοναδικό εύρημα αρχαιολογικής αξίας ανακαλύφθηκε στην Ολλανδία. Απόκομμα της ομηρικής «Οδύσσειας» 1.700 ετών εντοπίστηκε κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

Σύμφωνα με το CBS News, το χειρόγραφο της Οδύσσειας χρονολογείται γύρω στο 300 μ.Χ. και αποτελεί ένα από τα μόλις 30 σωζόμενα δείγματα παγκοσμίως και βρέθηκε στην Ολλανδία.

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Την ανακάλυψη έκανε ο Δρ. Mark de Kreij, καθηγητής Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Radboud, κατά τη μελέτη μιας συλλογής πρώιμων χριστιανικών κειμένων στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Παρότι η αρχική εκτίμηση των μελετητών έκανε λόγο για αιγυπτιακό έγγραφο του 7ου αιώνα, ο ερευνητής αναγνώρισε αμέσως τους ομηρικούς στίχους.

Το απόκομμα έχει το μέγεθος ενός τραπουλόχαρτου, φέρει κείμενο και στις δύο όψεις και, παρά τα σημάδια υγρασίας και τον αποχρωματισμό, διασώζει πολύτιμες πληροφορίες.

Πιθανολογείται ότι αποτελούσε τμήμα μιας αρχαίας «έκδοσης τσέπης», η οποία ανήκε σε κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.

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Το περιεχόμενό του προέρχεται από τη 12η ραψωδία και συγκεκριμένα από τη γνωστή σκηνή όπου οι πεινασμένοι σύντροφοι του Οδυσσέα καταβροχθίζουν τα ιερά βόδια του θεού Απόλλωνα.

Σύμφωνα με τον Dr. De Kreij, η επιβίωση του συγκεκριμένου κομματιού δεν είναι τυχαία. Η 12η ραψωδία βρίσκεται περίπου στη μέση του έπους, ένα σημείο που παραδοσιακά προστατεύεται καλύτερα, καθώς τα βιβλία φθείρονται συνήθως από έξω προς τα μέσα.

Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ερευνητής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν «κυνηγό θησαυρών». Τόνισε πως το να ανακαλύπτει κανείς κάτι τόσο όμορφο και σπάνιο επιβεβαιώνει περίτρανα πως έχει την καλύτερη δουλειά στον κόσμο.