Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 21χρονης, την πυροβόλησαν μπροστά στον πατέρα της – Ύποπτη για συμμετοχή σε συμμορία με ναρκωτικά

Άδοξο τέλος είχε μία 21χρονη στη Βραζιλία η οποία έπεσε νεκρή έξω από το σπίτι της και μπροστά στον πατέρα της όταν δύο δράστες της επιτέθηκαν και άρχισαν να την πυροβολούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9/2026).

Η Έβελιν Λίμα Ντάντας που ήταν γνωστή στη Βραζιλία από τα social media, φέρεται να σύρθηκε έξω από το σπίτι της και να εκτελέστηκε μπροστά στον πατέρα της. Όπως μεταφέρουν μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία οι δύο δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα την 21χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της.

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Στη συνέχεια, δε, έγραψαν με σπρέι τα γράμματα «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού, μια αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, τη δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Ντάντας δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πέσει νεκρός από πυρά τεσσάρων κουκουλοφόρων έξω από σούπερ μάρκετ στις 29 Ιουλίου. Η αστυνομία ερευνούσε την εμπλοκή της 21χρονης και το αν είχε βοηθήσει τους εκτελεστές πριν από τη δολοφονία.

Η Ντάντας που είχε αφεθεί ελεύθερη στις 9 Σεπτεμβρίου ενώ η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό συμμορίας.

A influenciadora digital Evelyn Lima Dantas foi assassinada em frente à própria casa, em Mãe do Rio, no Pará. A jovem havia sido recentemente libertada da prisão, onde estava detida preventivamente sob suspeita de envolvimento na morte do sargento aposentado Antônio Anildo Alves.… pic.twitter.com/NkaBEsHPdp — Hoje em Dia (@hojeemdia) September 17, 2026

A influenciadora Evelyn Dantas foi morta a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta (16), em Mãe do Rio, no Pará. Ela já havia sido presa suspeita de envolvimento na morte de um sargento da PM. A polícia ainda não confirmou relação entre os dois crimes. pic.twitter.com/2eNIWBfRva — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 16, 2026

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία της να αποτελεί μορφή αντιποίνων. «Εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι πρόκειται για συγκάλυψη ή αντίποινα από κάποια εγκληματική οργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.