Leopardus tilcay, το νέο είδος αγριόγατας στα δάση της Βολιβίας – Το πρώτο που ανακαλύπτεται εδώ κι έναν αιώνα

Ένα νέο είδος αγριόγατας – πιο μικρή από οικόσιτη γάτα με λεοπάρ κηλίδες – εντόπισαν επιστήμονες στα δάση της Βολιβίας, ανακάλυψη που έρχεται να διευρύνει τη γνώση για τα αιλουροειδή της Νότιας Αμερικής και να μας υπενθυμίσει πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν είδη θηλαστικών που εξακολουθούν να είναι άγνωστα στους επιστήμονες. Πρόκειται για το πρώτο είδος που ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν γνώριζε ότι η μικρή γάτα με τις κηλίδες, που έλαβε την επιστημονική ονομασία Leopardus tilcayo, αποτελούσε ένα ξεχωριστό είδος, καθώς η εμφάνισή της παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με άλλα είδη στη Βολιβία.

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Το νέο είδος, που οι τοπικές κοινότητες αποκαλούν «tilcayo», ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων tiger cats, μικρών κηλιδωτών αγριόγατων που ζουν σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Το ζώο εντοπίστηκε στην περιοχή Yungas της Βολιβίας, μια ορεινή ζώνη όπου τα δάση καλύπτονται συχνά από σύννεφα και χαρακτηρίζονται από υψηλή υγρασία. Η αγριόγατα έχει μήκος περίπου 46 εκατοστά και βάρος μόλις 1,4 κιλά. Είναι μικρότερη από τη μέση οικόσιτη γάτα.

Το τρίχωμά της είναι ανοιχτό καφέ και καλύπτεται από ακανόνιστες λεοπάρ κηλίδες, σύμφωνα με την Πάολα Νογκάλες-Ασκουράνς, εξερευνήτρια του National Geographic και μία από τις συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.

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Leopardus tilcay, η επιστημονική ονομασία του νέου είδους αγριόγατας / Fernando Faciole/National Geographic/Handout via REUTERS

Παρά τη σημαντική ανακάλυψη, οι επιστήμονες γνωρίζουν ακόμη ελάχιστα για τη βιολογία και τον τρόπο ζωής του ζώου. Υπολείμματα μικρών τρωκτικών σε δείγματα κοπράνων δείχνουν ότι πιθανότατα αποτελούν μέρος της διατροφής του, ενώ εικόνες από κάμερες παρακολούθησης υποδηλώνουν ότι το ζώο μπορεί να είναι περισσότερο δραστήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το DNA αποκάλυψε την πραγματική ταυτότητα

Οι tiger cats – μικρές αγριόγατες – θεωρούνται «κρυπτικά είδη», καθώς οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μόνο από την εμφάνιση. Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα είχε ως αποτέλεσμα η βολιβιανή αγριόγατα να παραμένει για χρόνια λάθος ταξινομημένη.

Scientists have discovered a new species of cat for the first time in over a century.



Smaller than an average housecat and covered in leopard-like spots, the cat species — proposed name Leopardus tilcayo — lives in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Very little is known about… pic.twitter.com/2dFDkgDzKi — ABC News (@ABC) September 18, 2026

Η ασυνήθιστη εμφάνισή της κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς τα χαρακτηριστικά της δεν ταίριαζαν με τις υπάρχουσες περιγραφές, οι οποίες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε γάτες από τη Βραζιλία. Για να λύσουν το μυστήριο, οι ερευνητές ανέλυσαν DNA από 38 γάτες που είχαν εντοπιστεί σε διαφορετικές χώρες της Νότιας Αμερικής, μεταξύ των οποίων και οκτώ δείγματα από μουσεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι tiger cats δεν αποτελούνται από τρία είδη, όπως θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα, αλλά από πέντε γενετικά διακριτά είδη.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι η εξελικτική γραμμή του Leopardus tilcayo διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες tiger cats πριν από περίπου 1,4 εκατομμύρια χρόνια.

«Ποτέ δεν περιμέναμε ότι αυτή η βολιβιανή tiger cat θα αποτελούσε ξεχωριστό είδος και κανείς δεν είχε προτείνει προηγουμένως ότι επρόκειτο για διαφορετικό ζώο, υποείδος ή κάτι άλλο», δήλωσε ο εξελικτικός βιολόγος και επικεφαλής της μελέτης Jonas Lescroart από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας στο Βέλγιο.

Η ανακάλυψη ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα ζώο που φιλοξενείται σε καταφύγιο στη Βολιβία. Η 10χρονη γάτα, γνωστή με το παρατσούκλι «Tigrino», είχε βρεθεί ως μικρό ζώο σε δάσος από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος αρχικά θεώρησε ότι είχε βρει ένα συνηθισμένο γατάκι. Καθώς όμως μεγάλωνε, έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για οικόσιτη γάτα.

Η ερευνήτρια Πάολα Νογκάλες-Ασκουράνς, η οποία εργαζόταν εθελοντικά στο καταφύγιο, παρατήρησε τις ασυνήθιστες ιδιότητές του και ξεκίνησε την έρευνα που οδήγησε τελικά στην επίσημη αναγνώριση του νέου είδους.