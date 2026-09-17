Κόσμος

Ο Τραμπ πουλά 48 μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία για να πολεμήσει τους Χούθι

Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις
F-35
Μαχητικά αεροσκάφη F-35 / REUTERS / Φωτογραφία Dylan Martinez
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Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 – εκτιμώμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων – στη Σαουδική Αραβία. Η προοπτική αυτή έρχεται σε μία περίοδο που μαίνονται οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης (17.09.2026), «η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες (σ.σ. Χούθι) και μελλοντικές απειλές, θωρακίζοντας την εθνική της άμυνα και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές δυνάμεις».

Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ – η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου – είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε για την προτεινόμενη πώληση το Κογκρέσο, από το οποίο απαιτείται έγκριση προκειμένου να προχωρήσει.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανάψει το «πράσινο φως» στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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