Ο Τραμπ «τραβά σχοινί» με το Ιράν: «Όλα μπορούν να συμβούν μαζί μου – Έρχεται απόφαση για το αν θα τους εξοντώσω ή όχι»

Κλιμακώνει επικίνδυνα ο Ντόναλντ Τραμπ την κατάσταση με το Ιράν καθώς σε σημερινές του δηλώσεις (18.09.2026) απείλησε πως βρίσκεται ένα βήμα πριν πάρει απόφαση για την ολοκληρωτική εξόντωση των ιρανικών δυνάμεων.

Επιβεβαιώνοντας τα σχόλια πως πρόκειται για έναν από τους πιο ανατρεπτικούς προέδρους που γνώρισαν οι ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε, μιλώντας στο Axios πως «όλα μπορούν να συμβούν μαζί του».

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«Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Ο,τιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου», δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες από 6 χώρες του Κόλπου στη Νέα Υόρκη, θα μπορούσε να διαμορφώσει την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν και το αν αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα βήματα προς τη διπλωματία ή κλιμάκωση των επιθέσεων.

Στην περίπτωση που επιστρατευτούν ξανά πολεμικές πρακτικές, το αμερικανικό μέσο σημειώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων του».

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Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος -από την αρχή των συγκρούσεων- λέει πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αυτό φαίνεται να μην γίνεται, άμεσα τουλάχιστον, πράξη. Ο πόλεμος φαίνεται να έχει βρεθεί σε αδιέξοδο.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε λίγες ώρες νωρίτερα.