Σκηνικό έντασης στήνεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα με φόντο την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν και η κατάσταση ανάμεσα στις δυο υπερδυνάμεις χαρακτηρίζεται έκρυθμη.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νάνσι Πελόζι προκαλεί την έντονη αντίδραση της Κίνας καθώς η σημερινή επίσκεψή της στην Ταϊβάν, παρά τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου, ήρθε να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο αντιπαραθέσεων του παρελθόντος.

Το ταξίδι της 82χρονης προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε χαρακτηριστεί «εξαιρετικά επικίνδυνο» από το Πεκίνο, προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως και αντιδράσεις ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Πελόζι έχει σφοδρούς επικριτές ιδιαίτερα στους κόλπους των συντηρητικών.

Ο Λευκός Οίκος έδειξε αμηχανία αναφορικά με την επίσκεψη, που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως προτού προσγειωθεί στην Ταϊπέι το αεροπλάνο που μετέφερε την Πελόζι. Ο εκπρόσωπος Τζον Κέρμπι υποστήριξε πάντως ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει κάτι που να «προκαλεί κρίση ή σύγκρουση».

Δεν είναι λίγοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν επισκεφθεί την Ταϊβάν στο παρελθόν. Ωστόσο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί από το 1997 και το ταξίδι του προκατόχου της, του Νιουτ Γκίνγκριτς.

Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τη λεγόμενη διπλωματία «στρατηγικής ασάφειας» σε σχέση με την Ταϊβάν. Αναγνωρίζουν μόνο την κινεζική κυβέρνηση, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν υποστήριξη στην Ταϊπέι. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, αποφεύγει να ξεκαθαρίσει εάν σκοπεύει να υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής.

Σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Washington Post, η Νάνσι Πελόζι διαβεβαιώνει ότι η επίσκεψή της έχει στόχο «να βρεθεί στο πλευρό της Ταϊβάν (…) όπου η δημοκρατία απειλείται».

Η Νάνσι Πελόζι είχε προκαλέσει την οργή του Πεκίνου το 1991, επισκεπτόμενη την πλατεία Τιενανμέν δύο χρόνια μετά την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας. Συνοδευόμενη από δύο βουλευτές, πήγε στην πλατεία χωρίς εξουσιοδότηση και ύψωσε ένα ασπρόμαυρο πανό ως φόρο τιμής στους διαδηλωτές που σκοτώθηκαν. «Σε αυτούς που πέθαναν για τη δημοκρατία στην Κίνα», έγραφε το πανό, που εξόργισε τις κινεζικές αρχές. Απομακρύνθηκε συνοδεία αστυνομικών από την πλατεία Τιενανμέν.

Η Νάνσι Πελόζι διατηρεί επίσης δεσμούς φιλίας με τον Δαλάι Λάμα, τον οποίο επισκέφθηκε στη Νταραμσάλα το 2008 και συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο της Σανγκάης. «Εάν όσοι αγαπούν την ελευθερία δεν καταγγείλουν την καταστολή στην Κίνα και στο Θιβέτ, τότε θα χάσουμε κάθε ηθικό δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα οπουδήποτε στον κόσμο», είχε δηλώσει τότε.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία έπλεαν σήμερα στην περιοχή της Ταϊβάν, την ώρα που η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έφτανε στο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί ότι είναι μια από τις επαρχίες του, σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές.

Ενώ η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο στρατός της θα ξεκινήσει “στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες” ως απάντηση στην επίσκεψη αυτή, ο 7ος Αμερικανικός Στόλος έκανε γνωστό σήμερα με μήνυμά του στο Twitter ότι το αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τις αρχές Ιουλίου, έπλεε στη Θάλασσα των Φιλιππίνων, νότια της Ταϊβάν.

Το USS Ronald Reagan συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Higgins, διευκρίνισε υπεύθυνη του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το Higgins είναι ένα πολεμικό πλοίο πολλαπλών ρόλων εξοπλισμένο με το σύστημα μάχης Aegis, που περιλαμβάνει κυρίως αντιπλοϊκούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του πλοίου Ronald Reagan να πραγματοποιεί ασκήσεις με το πλοίο εφοδιασμού USS Carl Brashear την Κυριακή.

Το αεροπλανοφόρο και η ομάδα του “πραγματοποιούν αποστολή ρουτίνας στον δυτικό Ειρηνικό”, υπογράμμισε Αμερικανίδα αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επίσης, αμφίβιο πλοίο του Σώματος Πεζοναυτών, το USS Tripoli, έπλεε την ίδια ώρα ανατολικά της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USNI), ενός ανεξάρτητου οργανισμού που πρόσκειται όμως στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το Ronald Reagan και το Tripoli είναι και τα δύο αεροπλανοφόρα μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35, σύμφωνα με το USNI.

Το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε ότι η παρουσία των δύο αυτών πλοίων στην περιοχή δεν συνδέεται με την επίσκεψη της Πελόζι, της πλέον υψηλόβαθμης αξιωματούχου των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί μετά τον προκάτοχό της Νιούτ Γκίνγκριτς το 1997.

“Λαμβάνουμε βεβαίως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυόμαστε την ασφάλεια των αιρετών του Κογκρέσου, οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιλέξουν να πάνε”, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε υπερπτήσεις 20 αεροσκαφών της κινεζικής πολεμικής αεροπορίας στη διάρκεια της επίσκεψης Πελόζι στη νησιωτική χώρα. Η Κίνα έχει δικαίωμα να παίρνει μέτρα για να προστατέψει την «κυριαρχία» της, εκτίμησε η Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν σε ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε πως τουλάχιστον 20 μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας της Κίνας εισήλθαν στη λεγόμενη Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας (ADIZ) μετά την άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, επίσκεψη η οποία έχει πυροδοτήσει ένταση στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσιγκτον.

