Η Ουκρανία καλωσόρισε αυτό που αποκάλεσε ένα “ιστορικό σημείο καμπής” καθώς η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ επισκέφθηκε σήμερα το Κίεβο υποστηρίζοντας το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διακοπή των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία.

Η Μπέρμποκ είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης που επισκέπτεται την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους έπειτα από διαφωνίες για θέματα όπως οι προμήθειες όπλων και οι κυρώσεις. Η Γερμανία στηρίζει ένα εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου και η Μπέρμποκ είπε πως έχει σκοπό να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας στο μηδέν, προσθέτοντας “και αυτό θα μείνει έτσι για πάντα”.

Ακολουθώντας τα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, η Μπέρμποκ ανακοίνωσε επίσης ότι ανοίγει και πάλι η γερμανική πρεσβεία στην ουκρανική πρωτεύουσα, σε μια συμβολική ψήφο εμπιστοσύνης μετά την απομάκρυνση των διπλωματών της νωρίτερα.

Η Μπέρμποκ, που επισκέφθηκε το Κίεβο μαζί με τον Ολλανδό ομόλογό της, δήλωσε πως οι δύο χώρες θα παράσχουν 12 οβιδοβόλα στην Ουκρανία και πως η εκπαίδευση για τη χρήση τους θα ξεκινήσει αμέσως.

“Το γεγονός πως η Γερμανία υποστηρίζει την ειρήνη, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας είναι ένα μεγάλο ιστορικό σημείο καμπής και είμαι ευγνώμων στη γερμανική κυβέρνηση για αυτή τη θέση”, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Before our meeting in Kyiv, @ABaerbock visited Bucha where Russians committed horrific war crimes, including murder of civilians, rape, and looting. Russia continues its attacks and war crimes now. We value Germany’s support aimed at helping Ukraine stop Russia and its barbarism. pic.twitter.com/N0TrqezkHm