Η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη: Το μεγάλο στοίχημα της Artemis II και οι 4 αστροναύτες που θα πετάξουν πιο μακριά από ποτέ

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη ανθρώπου στη Σελήνη, η ανθρωπότητα ετοιμάζεται για ένα νέο, ιστορικό βήμα στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η αποστολή Artemis II της NASA θα στείλει τέσσερις αστροναύτες να ταξιδέψουν πιο μακριά από ποτέ, προσφέροντας εκπληκτικές εικόνες της Σελήνης και ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη επανδρωμένη προσγείωση και τη δημιουργία βάσης.

Οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους με τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System (SLS), τον ισχυρότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ η NASA, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Το σκάφος Orion, που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου, θα φιλοξενήσει το πλήρωμα σε έναν περιορισμένο χώρο, περίπου όσο ένα μίνι λεωφορείο, για 10 ημέρες, αναφέρει το BBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα αποτελείται από τρεις Αμερικανούς κι έναν Καναδό:

Ριντ Γουίσμαν: 50 ετών, βετεράνος του ναυτικού, έχει περάσει 6 μήνες στο διάστημα. Φοβάται τα ύψη στη Γη. Βίκτορ Γκλόβερ: 49 ετών, πιλότος της αποστολής με παρατσούκλι «IKE» – «Ξέρω τα πάντα». Κριστίνα Κοχ: 47 ετών, ηλεκτρολόγος μηχανικός, συμμετείχε στην πρώτη διαστημική έξοδο με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα. Τζέρεμι Χάνσεν: 50 ετών, πρώην πιλότος μαχητικού, δεν έχει περάσει ποτέ χρόνο στο διάστημα.

Το Orion διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την καθημερινή ζωή στο διάστημα: χώρο για εργασία, ύπνο, γυμναστική και γεύματα, καθώς και για πρώτη φορά στο διάστημα τουαλέτα.

Οι αστροναύτες θα ασκούνται καθημερινά, ενώ θα παρακολουθούνται και τα ζωτικά τους σημεία. Εξοπλισμένοι με ειδικές στολές επιβίωσης, θα προστατεύονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι έχουμε κάποιον, έναν αστροναύτη, που θα βρίσκεται δίπλα στα μέλη της οικογένειάς μας όταν παρακολουθούν την εκτόξευση, η οποία μπορεί να είναι μια στιγμή ταυτόχρονα συναρπαστική και τρομακτική», λέει ο πιλότος της αποστολής, 49χρονος Βίκτορ Γκλόβερ.

«Πρόκειται για δοκιμαστική αποστολή και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο… Θα είναι καταπληκτικό», λέει στο BBC ο επικεφαλής, Ριντ Γουίσμαν. Ο 50χρονος είναι βετεράνος του ναυτικού, έχει περάσει στο διάστημα 6 μήνες και έχει εμπειρία ως αστροναύτης 16 χρόνια. Ο Ριντ λέει πως από πάντα αγαπούσε τις πτήσεις αλλά όταν βρίσκεται στο έδαφος φοβάται τα ύψη.

Η 47χρονη Κριστίνα Κοχ ηλεκτρολόγος μηχανικός, που έχει εμπειρία 12 ετών και έχει παραμείνει στο διάστημα για ένα χρόνο. Η Κριστίνα έγραψε ιστορία συμμετέχοντας στην πρώτη διαστημική έξοδο με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα, ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο 50χρονος Τζέρεμι Χάνσεν που ήταν πιλότος μαχητικού, έχει εμπειρία 16 ετών αλλά δεν έχει περάσει ποτέ χρόνο στο διάστημα. Λέει πως θα πάρει στο ταξίδι προς τη Σελήνη του σιρόπι και μπισκότα σφενδάμου.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, θα πετάξουν σε τροχιά γύρω από τη Γη σε ύψος περίπου 70.000 χιλιομέτρων, και στη συνέχεια θα προσεγγίσουν τη Σελήνη, με δυνατότητα να παρατηρήσουν την αθέατη πλευρά της σε απόσταση 6.500–9.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια. Το πλήρωμα θα συλλέξει επιστημονικά δεδομένα και θα φωτογραφήσει τον δορυφόρο, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στην επιφάνεια.

Η επιστροφή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, με την κάψουλα να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα και θερμοκρασίες έως 2.700 βαθμούς Κελσίου. Η προσθαλάσσωση θα πραγματοποιηθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τη βοήθεια αλεξίπτωτων και ομάδας διάσωσης.

Η αποστολή Artemis II σηματοδοτεί την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Τα δεδομένα και οι εμπειρίες από αυτήν θα ανοίξουν το δρόμο για τις μελλοντικές αποστολές, όπου οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα εργαστούν πάνω στον δορυφόρο μας.