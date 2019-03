Δεν είναι μία… απλή επιζήσασα του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς. Είναι και ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και θα συναντηθεί σήμερα με μερικούς μαθητές λυκείου της Καλιφόρνιας οι οποίοι φωτογραφήθηκαν να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό πάνω από μια σβάστικα φτιαγμένη από πλαστικά ποτήρια.

Τα αντισημιτικά σχόλια και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν κυρίως στο Snapchat, ανάμεσά τους και μία με τον τίτλο «άρια φυλή», προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

These pictures were taken last night at a high school party with students from Newport Harbor (where my kids go), CDM, Costa Mesa & Mater Dei. They should be expelled and pay the consequences. Disgusting behavior! #NewportBeach 🤬🤬 pic.twitter.com/iundEe5UjM

— 💗gmcfiesta💗 (@gretchenmcphie) March 4, 2019