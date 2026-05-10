Κόσμος

Ντένβερ: Επιβάτες του αεροπλάνου που παρέσυρε θανάσιμα τον πεζό περιγράφουν τις στιγμές φρίκης – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Το θύμα φέρεται πως πήδηξε τον φράχτη και εισέβαλε στον διάδρομο - Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Πώς έγινε η τραγωδία
Ανείπωτη η τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026) στο Ντένβερ, όπου αεροπλάνο σκότωσε πεζό που κινούνταν στον διάδρομο προσγείωσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου και απλά πήδηξε τον εξωτερικό φράχτη και εισέβαλε στον διάδρομο.

Για δύο λεπτά κινούνταν ανενόχλητος στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου Ντένβερ, ώσπου εν τέλει το αεροπλάνο της εταιρείας Frontier Airlines τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πληροφορίες του ABC News αναφέρουν από υπέστη μερικό διαμελισμό.

Επιβάτες της πτήσης, μίλησαν για τη στιγμή που ο κινητήρας του Airbus A321 χτύπησε το θύμα, λέγοντας πως άκουγαν δυνατούς θορύβους και νόμιζαν πως θα πεθάνουν.

«Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», περιέγραψε.

Ο ίδιος επιβάτης ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Εν τέλει οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά 224 άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους και παιδιά.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ 5 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.

