Ντένβερ: Επιβάτες του αεροπλάνου που παρέσυρε θανάσιμα τον πεζό περιγράφουν τις στιγμές φρίκης – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Ανείπωτη η τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026) στο Ντένβερ, όπου αεροπλάνο σκότωσε πεζό που κινούνταν στον διάδρομο προσγείωσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου και απλά πήδηξε τον εξωτερικό φράχτη και εισέβαλε στον διάδρομο.

Για δύο λεπτά κινούνταν ανενόχλητος στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου Ντένβερ, ώσπου εν τέλει το αεροπλάνο της εταιρείας Frontier Airlines τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πληροφορίες του ABC News αναφέρουν από υπέστη μερικό διαμελισμό.

Important



At Denver Airport, Frontier Airlines Flight 4345 hits a person on runway



Airplane’s engine on fire pic.twitter.com/LZeOJOUWqg — Open News© (@OpenNewNews) May 9, 2026

Επιβάτες της πτήσης, μίλησαν για τη στιγμή που ο κινητήρας του Airbus A321 χτύπησε το θύμα, λέγοντας πως άκουγαν δυνατούς θορύβους και νόμιζαν πως θα πεθάνουν.

«Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», περιέγραψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος επιβάτης ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Εν τέλει οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά 224 άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους και παιδιά.

Un Airbus A321NEO de Frontier Airlines se encontraba despegando desde el aeropuerto internacional de Denver con destino a Los Ángeles cuando el motor número 1 golpeó contra una persona que caminaba por la pista 17L. Esto provocó un violento fuego en el motor y la tripulación… pic.twitter.com/KsC56iP9af — On The Wings of Aviation (@OnAviation) May 9, 2026

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ 5 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.