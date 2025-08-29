Η Γερμανία καλεί τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν και να μην ταξιδεύουν στη χώρα

Η Γερμανία συνέστησε στους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν και να απέχουν από ταξίδια στη χώρα αυτή ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενες πράξεις αντιποίνων από την Τεχεράνη όσον αφορά τον ρόλο του Βερολίνου στην ενεργοποίηση μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε διάστημα 30 ημερών.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ενεργοποίησαν χθες, Πέμπτη (28.08.2025), διαδικασία για την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν όσον αφορά το αμφιλεγόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, σε ένα βήμα που είναι πιθανόν να δημιουργήσει εντάσεις, δύο μήνες μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς εκπρόσωποι της ιρανικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένως απειλήσει με συνέπειες σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι γερμανικά συμφέροντα και πολίτες θα επηρεαστούν από αντίμετρα στο Ιράν», αναφέρει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που ανήρτησε χθες, Πέμπτη, στον ιστότοπό του.

«Την τρέχουσα περίοδο, η Γερμανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη μπορεί να παρέχει επιτόπου μόνον περιορισμένη προξενική βοήθεια», προειδοποίησε.