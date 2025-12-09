Η γερμανική βιομηχανία όπλων εύχεται καλά Χριστούγεννα με ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης

Ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο στο σχήμα άρματος μάχης έστειλε στους συνεργάτες της η βιομηχανία όπλων της Γερμανίας, η Rheinmetall.

Το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Rheinmetall έχει το σχήμα του νέου άρματος μάχης της Γερμανίας, Lynx, είναι φυσικά από χαρτόνι, αλλά οι παραδοσιακές 24 πόρτες κρύβουν πίσω τους σοκολάτα, αλλά η συγκεκριμένη επιλογή της βιομηχανίας όπλων προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

«Η παραγγελία για την παραγωγή και τη διανομή των συγκεκριμένων ημερολογίων προήλθε από το τμήμα πωλήσεων μίας από τις θυγατρικές μας, της Rheinmetall Landsysteme», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας και διευκρίνισε ότι οι παραλήπτες ήταν επιλεγμένοι συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας, οι οποίοι σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν.

Η Rheimetall Landsysteme είναι «ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τεθωρακισμένων οχημάτων στον κόσμο, επομένως ένα σχέδιο κοντά σε αυτό του προϊόντος της είναι αναμενόμενο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τα ημερολόγια κατασκευάστηκαν σε περιορισμένο αριθμό, ενώ εκτός από το Lynx, το οποίο διαφημίζεται ως «το άρμα μάχης της επόμενης γενιάς», υπάρχουν και ημερολόγια-ρέπλικες δύο τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς.

Ο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Χένρι Σμιτ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram βίντεο με το ημερολόγιο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον αποστολέα. Τα σχόλια – τα οποία στο μεταξύ απενεργοποιήθηκαν – ήταν κυρίως αρνητικά, ειρωνικά και επικριτικά και πολλά περιέγραφαν το ημερολόγιο ως «κακόγουστο».

«Ευχαριστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας»!

Ωστόσο, ο Γκρέγκορ Γκόλαντ, κοινοβουλευτικός επίτροπος του CDU για τις ένοπλες δυνάμεις στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, έκανε λόγο για ένα «πολύ δημιουργικό» χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο.

«To Lynx είναι ένα κορυφαίο προϊόν της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Οι αμυντικές μας δυνατότητες πρέπει να συζητούνται περισσότερο στην καθημερινότητα – και στην περίοδο των Χριστουγέννων. Το γεγονός ότι μπορούμε να περάσουμε τις γιορτές με ειρήνη και ελευθερία το οφείλουμε στην Bundeswehr (σ.σ. Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας)», δήλωσε ο Γκόλαντ.