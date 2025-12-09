Κόσμος

Η γερμανική βιομηχανία όπλων εύχεται καλά Χριστούγεννα με ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης

Η γερμανική Rheimetall Landsysteme είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τεθωρακισμένων στον κόσμο
Ένα σύστημα τακτικών πυραύλων του στρατού (ATACMS) και τεθωρακισμένα άρματα μάχης Lynx στις εγκαταστάσεις της Rheinmetall στη Γερμανία
Ένα σύστημα τακτικών πυραύλων του στρατού (ATACMS) και τεθωρακισμένα άρματα μάχης Lynx στις εγκαταστάσεις της Rheinmetall στη Γερμανία / REUTERS / Φωτογραφία Annegret Hilse

Ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο στο σχήμα άρματος μάχης έστειλε στους συνεργάτες της η βιομηχανία όπλων της Γερμανίας, η Rheinmetall.

Το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Rheinmetall έχει το σχήμα του νέου άρματος μάχης της Γερμανίας, Lynx, είναι φυσικά από χαρτόνι, αλλά οι παραδοσιακές 24 πόρτες κρύβουν πίσω τους σοκολάτα, αλλά η συγκεκριμένη επιλογή της βιομηχανίας όπλων προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

«Η παραγγελία για την παραγωγή και τη διανομή των συγκεκριμένων ημερολογίων προήλθε από το τμήμα πωλήσεων μίας από τις θυγατρικές μας, της Rheinmetall Landsysteme», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας και διευκρίνισε ότι οι παραλήπτες ήταν επιλεγμένοι συνεργάτες και πελάτες της εταιρίας, οι οποίοι σχετίζονται με το εν λόγω προϊόν.

Η Rheimetall Landsysteme είναι «ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τεθωρακισμένων οχημάτων στον κόσμο, επομένως ένα σχέδιο κοντά σε αυτό του προϊόντος της είναι αναμενόμενο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τα ημερολόγια κατασκευάστηκαν σε περιορισμένο αριθμό, ενώ εκτός από το Lynx, το οποίο διαφημίζεται ως «το άρμα μάχης της επόμενης γενιάς», υπάρχουν και ημερολόγια-ρέπλικες δύο τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς.

Ο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Χένρι Σμιτ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram βίντεο με το ημερολόγιο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον αποστολέα. Τα σχόλια – τα οποία στο μεταξύ απενεργοποιήθηκαν – ήταν κυρίως αρνητικά, ειρωνικά και επικριτικά και πολλά περιέγραφαν το ημερολόγιο ως «κακόγουστο».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Henri Schmidt (@henri.schmidt.cdu)

 

«Ευχαριστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας»!

Ωστόσο, ο Γκρέγκορ Γκόλαντ, κοινοβουλευτικός επίτροπος του CDU για τις ένοπλες δυνάμεις στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, έκανε λόγο για ένα «πολύ δημιουργικό» χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο.

«To Lynx είναι ένα κορυφαίο προϊόν της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Οι αμυντικές μας δυνατότητες πρέπει να συζητούνται περισσότερο στην καθημερινότητα – και στην περίοδο των Χριστουγέννων. Το γεγονός ότι μπορούμε να περάσουμε τις γιορτές με ειρήνη και ελευθερία το οφείλουμε στην Bundeswehr (σ.σ. Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας)», δήλωσε ο Γκόλαντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
201
162
112
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στην Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε την σύντροφό του με κουζινομάχαιρο – Την κατηγόρησε ότι του επιτέθηκε πρώτη
Ο 26χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η 31χρονη σύντροφός του του επιτέθηκε πρώτη με κουζινομάχαιρο ενώ φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη»
Ο πλούσιος 26χρονος που κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του
Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
«Είμαι έτοιμος για εκλογές, ζητώ από ΗΠΑ και Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας- Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών» τονίζει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 36
Newsit logo
Newsit logo