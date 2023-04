Η Ινδία έγινε πλέον η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη Γη, αφήνοντας την Κίνα στη δεύτερη θέση. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1950 οπότε ο ΟΗΕ άρχισε να κρατά δημογραφικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Ινδία έχει τώρα πια πληθυσμό 1.425.775.850, ξεπερνώντας την Κίνα στην παγκόσμια κατάταξη πληθυσμού. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά από το 1950, όταν τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να κρατούν παγκόσμια αρχεία πληθυσμού, που η Κίνα υποχωρεί από την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τον βρετανικό «The Guardian», η Κίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση, έπειτα από δεκαετίες αυστηρών νόμων για να τεθεί υπό έλεγχο ο αυξανόμενος ρυθμός γεννήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της «πολιτικής του ενός παιδιού», τη δεκαετία του 1980.

Όσοι Κινέζοι παραβίαζαν τη νομοθεσία τιμωρούνταν με πρόστιμα, με αναγκαστικές αμβλώσεις και στειρώσεις!

Αν και αρχικά αυτοί οι νόμοι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί στον έλεγχο του πληθυσμού, στην πορεία γύρισαν μπούμερανγκ και η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα μία ραγδαία γήρανση του πληθυσμού με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Οι άνδρες υπερτερούν πλέον των γυναικών κατά περίπου 32 εκατομμύρια.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μόνο 1,2 παιδιά και ο πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί σχεδόν κατά 10% τις επόμενες δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με προβλέψεις, το μέγεθος του κινεζικού πληθυσμού θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 1 δισεκατομμύριο πριν από το τέλος του αιώνα.

Στην Ινδία, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο από το 1950. Αν και η ανάπτυξη έχει πλέον επιβραδυνθεί, ο αριθμός των ανθρώπων στην τεράστια αυτή χώρα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται για τις επόμενες δεκαετίες, φτάνοντας στο ανώτατο όριο των 1,7 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2064.

Σήμερα γεννιούνται κατά μέσο όρο 86.000 μωρά την ημέρα στην Ινδία σε σύγκριση με μόλις 49.400 στην Κίνα.

Την ίδια στιγμή, σάλο προκάλεσε στην Ινδία σκίτσο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel. Η γελοιογραφία δείχνει ένα ινδικό τρένο, το οποίο ξεχειλίζει από επιβάτες, τόσο μέσα όσο και πάνω στα βαγόνια, να προσπερνά ένα κινεζικό τρένο σε μία παράλληλη γραμμή.

Οργισμένοι Ινδοί, χρήστες των social media, χαρακτηρίζουν το σκίτσο ως «ρατσιστικό και κακόγουστο».

👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u