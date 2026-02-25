Κόσμος

Η Ισλανδία ετοιμάζει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων
Iceland's Prime Minister Kristrun Frostadottir
H πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κριστρούν Φροσταντότιρ / REUTERS / Kuba Stezycki

Η Ισλανδία τους επόμενους μήνες θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρωθυπουργός της Κριστρούν Φροσταντότιρ.

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε στην Ισλανδία για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής αυτής χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

