Μια βαθιά υπόκλιση: η εφημερίδα Χααρέτζ από το Ισραήλ κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδό της 67 φωτογραφίες παιδιών. Των παιδιών που σκοτώθηκαν κατά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα 67 παιδάκια που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Χααρέτζ είναι ανάμεσα στους 200 και πλέον Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα πριν συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός ύστερα από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων έξι ετών.

"67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." The Israeli Newspaper Haaretz–whose readers also send their children to fight in Israel's wars–publishes names and photos of the Palestinian children killed in Gaza this month. Stop this war! pic.twitter.com/8dsZpj42QU

Με τις φωτογραφίες των 67 παιδιών σε μικρά κουτάκια, η Χααρέτζ γράφει σε μαύρο φόντο: «67 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα, αυτό είναι το τίμημα του πολέμου».

Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της ισραηλινής εφημερίδας έχει γίνει share από πολλούς χρήστες του twitter, που δεν κρύβουν πως η κίνηση αυτή είναι πρωτοφανής.

Respect: The Israeli Newspaper Haaretz–whose readers also send their children to fight in Israel's wars–publishes names and photos of the Palestinian children killed by Israel in Gaza. "67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." This is unprecedented. https://t.co/2yUA3P5oo4