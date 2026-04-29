Ρώσος κτηνίατρος που σχετιζόταν με μαζικές σφαγές βοοειδών βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ανώτερου κτηνιάτρου στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Σενάριο αυτοκτονίας ανέπτυξαν τα μέσα ενημέρωσης, για καρδιακή ανεπάρκεια μίλησε η σύζυγός του.

Νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε ο Σεργκέι Τουρ, επικεφαλής του τμήματος ελέγχου ζωονόσων της περιφερειακής κτηνιατρικής υπηρεσίας, στη ρωσική περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μεταξύ των βασικών υπευθύνων για την επιβολή καραντίνας και την οργάνωση των σφαγών σε αγροκτήματα που επλήγησαν από πρόσφατη επιδημία των βοοειδών. Οι απώλειες εκτιμώνται ότι ανήλθαν σε, περίπου, 3 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το κανάλι στο Telegram Siberian Express, η σορός του Σεργκέι Τουρ εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό. Οι ερευνητές εξετάζουν την αυτοκτονία ως μία πιθανή αιτία θανάτου.

Οι ρωσικές αρχές απέδωσαν τις θανατώσεις σε λύσσα και σε «ασυνήθιστη μεταλλαγμένη μορφή» παστερέλλωσης.

Το ζήτημα έλαβε πανεθνικές διαστάσεις, όταν προκάλεσε αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από αγρότες σε διάφορα χωριά, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δεν αποζημιώθηκαν επαρκώς για την απώλεια των ζώων τους και ότι αρχικά δεν τους δόθηκαν εξηγήσεις ή επίσημα έγγραφα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η παστερελλώση αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά και δεν απαιτείται θανάτωση ζώων, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι η πραγματική ασθένεια ενδέχεται να ήταν πιο επικίνδυνη, όπως ο αφθώδης πυρετός.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αναφορές περί τραύματος από πυροβολισμό, η σύζυγός του, υποστήριξε ότι ο Τουρ πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε λάβει αναρρωτική άδεια λίγο πριν από τον θάνατό του. «Έφυγε χθες, η καρδιά του δεν άντεξε. Συνδέεται άμεσα με τη δουλειά του, η οποία ήταν τεράστια ψυχική και σωματική πίεση. Πήρε αναρρωτική άδεια και μετά συνέβη αυτό. Χθες μας επισκέφθηκαν τόσο οι ερευνητές όσο και ένας τοπικός αστυνομικός» φέρεται να δήλωσε σε τοπικό μέσο.