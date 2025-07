Η Καμίλα γίνεται 78 ετών: Γενέθλια για την «κακιά» γυναίκα που την αποκαλούσαν «γερασμένη σακούλα» κι έγινε βασίλισσα

Τα 78α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα Πέμπτη (17.07.2025) η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, Καμίλα. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δημοσίευσαν ένα νέο πορτρέτο της όπου ποζάρει χαμογελώντας στην αγγλική εξοχή.

Καθώς η βασίλισσα Καμίλα γιορτάζει τα γενέθλιά της, η Dailymail κάνει μία αναδρομή στην ζωή της και την γνωριμία της με τον βασιλιά Κάρολο αλλά και την πορεία της προς τα ανώτερα κλιμάκια της βασιλικής οικογένειας που μόνο απλή δεν υπήρξε.

Το καρέ για τα γενέθλια της Καμίλα τράβηξε ο βασιλικός φωτογράφος Κρις Τζάκσον με την Καμίλα να ακουμπάει, σε χαλαρή διάθεση, πάνω σε έναν φράχτη στο σπίτι της στο Ουίλτσάιρ στο Ρέιμιλ.

A very Happy Birthday to HM Queen Camilla – I’ve been lucky enough to travel around the world photographing her for the last 20 years, always a total pro, always ‘on’ and always a total joy to photograph – Pictured here happy and relaxed at home in Raymill, Wiltshire pic.twitter.com/rcfHKC7Y1r