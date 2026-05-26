Στην κόψη του ξυραφιού ξανά ΗΠΑ και Ιράν: Αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία

Επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τη Δευτέρα (25.05.2026), σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών να βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι επαφές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει την ένταση, καταγράφεται νέα στρατιωτική όξυνση. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις στις διαβουλεύσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα προ των πυλών.

Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 8η Απριλίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. χθες) πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατευτούν οι δυνάμεις μας από απειλές που ήγειραν οι ιρανικές δυνάμεις. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια «της κατάπαυσης του πυρός», καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

NEW: Details of US ‘self-defense’ attacks on Iran — Fox News



— 2 Iranian boats destroyed

— Surface to air missile site hit in Bandar Abbas

— Ceasefire still in effect https://t.co/4v0YR3gWMI pic.twitter.com/nYTm1yNquv — WarSignalHQ (@EchoSignalHQ) May 26, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έγιναν στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας, με στόχο την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από απειλές που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, προέρχονται από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τιμ Χόκινς, ανέφερε πως ο αμερικανικός στρατός «εξακολουθεί να προστατεύει το προσωπικό του, διατηρώντας παράλληλα στάση αυτοσυγκράτησης εν μέσω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Όπως πρόσθεσε, οι επιδρομές σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται και βασική ναυτική εγκατάσταση του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr να αναφέρει ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

CENTCOM confirms U.S. forces launched “self-defense strikes” inside southern Iran after Iranian threats near the Strait of Hormuz.



Targets reportedly included missile launch sites and Iranian boats laying naval mines near Bandar Abbas.pic.twitter.com/oAJLOPqjXB https://t.co/BFRb5F8Ah2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026

Anti-aircraft activity and explosions are now being reported across multiple parts of Iran tonight, including Bandar Abbas, Kermanshah, Isfahan, Qom, and Ardabil, amid rapidly escalating military tensions.



At least 13 explosions have reportedly been heard in Bandar Abbas… https://t.co/hMNzu5rJUz pic.twitter.com/hfCykWbHfC — The Iran Watcher (@TheIranWatcher) May 25, 2026

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική αντίδραση ως τώρα.

Τραμπ: Πυρηνική σκόνη το εμπλουτισμένο ουράνιο

Παρέμβαση μέσα από το Truth Social έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί είτε να καταστραφεί σε συμφωνημένο σημείο υπό διεθνή επίβλεψη.

Χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη», επιμένοντας ότι η τύχη του αποτελεί βασικό όρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ και να μεταφερθεί για καταστροφή ή, κατά προτίμηση, να καταστραφεί «επί τόπου» ή σε άλλο αποδεκτό σημείο, σε συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνει παρουσία της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχου φορέα, ώστε να υπάρχει επίβλεψη και πιστοποίηση της καταστροφής.

Ρούμπιο: Εφικτή η σύναψη συμφωνίας

Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.