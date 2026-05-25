Πολωνία: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 18 τραυματίστηκαν στην Πολωνία όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Πολωνία, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα ανάμεσα σε τρένο και σε φορτηγό σημειώθηκε χθες (25.05.2026) σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν στη δυτική Πολωνία.

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Υποδομών, Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε.

A passenger train collided with a truck near Rogoźno, not far from Poznań, in Poland, on May 25. The truck driver died, and the train derailed, injuring some passengers.



Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl — poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026

Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.