Κόσμος

Πολωνία: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε
1 νεκρός και 18 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Πολωνία
Στιγμιότυπο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Πολωνία / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 18 τραυματίστηκαν στην Πολωνία όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Πολωνία, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα ανάμεσα σε τρένο και σε φορτηγό σημειώθηκε χθες (25.05.2026) σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν στη δυτική Πολωνία.

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο Πολωνός υπουργός Υποδομών, Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε.

 

 

Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
116
88
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λαβρόφ σε Ρούμπιο: «Εκκενώστε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο» – Η προειδοποίηση – προάγγελος ρωσικών επιθέσεων
Η απόφαση της Μόσχας για πλήγματα στο Κίεβο, ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια
Sputnik
Newsit logo
Newsit logo