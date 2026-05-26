Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Χιλή: Στο σκοτάδι 27.000 νοικοκυριά – Δείτε βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 30 χλμ ανατολικά της πόλης Καλάμα - Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί
Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ «δοκίμασε» τη Δευτέρα (25.05.2026) τις αντοχές της Χιλής, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια και διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι κάπου στα 27.000 νοικοκυριά.

Ο σεισμός χτύπησε 30 χλμ ανατολικά της πόλης Καλάμα, βόρεια της Χιλής ενώ το εστιακό του βάθος ήταν τα 101,3 χλμ, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Αν και ο σεισμός ήταν μεγάλος, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε θύματα.

Ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει αποκληθεί, ανέφερε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.

Σε βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα, φαίνονται προϊόντα να πέφτουν από ράφια σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της σεισμού.

Το πότε τα 27.000 νοικοκυριά θα αποκτήσουν ξανά ρεύμα, παραμένει άγνωστο, καθώς συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα.

Η Χιλή, στο υπέδαφος της οποίας συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρά όταν καταγράφονται σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών.

Το 1960, η λατινοαμερικάνικη χώρα χτυπήθηκε από τον σεισμό που θεωρείται ως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε ποτέ–μεγέθους 9,5 βαθμών. Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή· είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι.

Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.

