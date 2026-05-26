Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Χιλή: Στο σκοτάδι 27.000 νοικοκυριά – Δείτε βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ «δοκίμασε» τη Δευτέρα (25.05.2026) τις αντοχές της Χιλής, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια και διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι κάπου στα 27.000 νοικοκυριά.

Ο σεισμός χτύπησε 30 χλμ ανατολικά της πόλης Καλάμα, βόρεια της Χιλής ενώ το εστιακό του βάθος ήταν τα 101,3 χλμ, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και ο σεισμός ήταν μεγάλος, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε θύματα.

Ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει αποκληθεί, ανέφερε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.

Σε βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα, φαίνονται προϊόντα να πέφτουν από ράφια σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της σεισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πότε τα 27.000 νοικοκυριά θα αποκτήσουν ξανά ρεύμα, παραμένει άγνωστο, καθώς συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα.

25/05/2026 Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró hoy a las 17:52 hrs en el norte de Chile.

Epicentro: Aprox. 12-20 km al sur de Calama (Región de Antofagasta).

Profundidad: ~94 km.

El movimiento se percibió con fuerza en Antofagasta, Tarapacá, Arica y parte de… pic.twitter.com/pNZjvQIOOI — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) May 25, 2026

Η Χιλή, στο υπέδαφος της οποίας συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρά όταν καταγράφονται σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών.

src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Temblor Magnitud 6.9 | 20 km al NE de #Calama gimnasio Smart fit pic.twitter.com/2mercpcCoU — Planeta TET (@tet_planeta) May 26, 2026

fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD — Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026

Το 1960, η λατινοαμερικάνικη χώρα χτυπήθηκε από τον σεισμό που θεωρείται ως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε ποτέ–μεγέθους 9,5 βαθμών. Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή· είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι.

Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.