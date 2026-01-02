Κόσμος

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μοιράστηκαν αδημοσίευτες φωτογραφίες τους από τη χρονιά που πέρασε – Η ανάρτηση στο Instagram

«Μερικές αγαπημένες, αθέατες στιγμές από το 2025», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης
Η Κέιτ Μίντλεντον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
Η Κέιτ Μίντλεντον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / Reuters

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποχαιρέτησαν τη χρονιά που πέρασε με μια όμορφη ανασκόπηση και μοιράστηκαν αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις βασιλικές τους εμφανίσεις των τελευταίων δώδεκα μηνών.

«Μερικές αγαπημένες, αθέατες στιγμές από το 2025», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησής τους στον λογαριασμό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Instagram, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος.

Το άλμπουμ φωτογραφιών, περιλαμβάνει στιγμές από σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τον εορτασμό της 80ής επετείου της Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη τον Μάιο, αλλά και φωτογραφίες του Γουίλιαμ με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, και τη θεία του, την πριγκίπισσα Άννα, στην καθιερωμένη παρέλαση Trooping the Colour τον Ιούνιο.

Στην ανάρτηση υπάρχουν επίσης φωτογραφίες και βίντεο από δημόσιες εμφανίσεις και επίσημες υποχρεώσεις τους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

 

Σε κάποιες εικόνες είναι μόνοι, σε άλλες μαζί, ενώ δεν λείπουν και πιο οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους ή καρέ με γνωστά πρόσωπα, όπως το ζεύγος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσα από αυτές τις εικόνες, το ζευγάρι μοιράστηκε έναν χαλαρό και ανθρώπινο απολογισμό μιας γεμάτης χρονιάς, με στιγμές που μέχρι τώρα έμεναν πίσω από τις κάμερες.

Κόσμος
