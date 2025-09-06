Κόσμος

Η Κίνα χαρακτηρίζει «προβληματικό» το πέρασμα πολεμικών πλοίων του Καναδά και της Αυστραλίας ανοιχτά της Ταϊβάν

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν κατάφερε να ενσωματώσει μετά το τέλος του εμφυλίου το 1949
Πλοίο του κινεζικού πολεμικού ναυτικού στη διάρκεια ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν
Πλοίο του κινεζικού πολεμικού ναυτικού στη διάρκεια ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν / REUTERS / Φωτογραφία της Florence Lo

Το πέρασμα πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας και του Καναδά από το στενό της Ταϊβάν κατήγγειλε η Κίνα το Σάββατο (06.09.2025), υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της σε αυτά τα ύδατα που χωρίζουν την ηπειρωτική χώρα από το νησί, του οποίου την κυριαρχία διεκδικεί το Πεκίνο, είναι «προβληματική».

«Στις 6 Σεπτεμβρίου, η καναδική φρεγάτα ”Quebec” και το αυστραλιανό καταδρομικό ”Brisbane” πέρασαν από το στενό της Ταϊβάν, κάτι που είναι προβληματικό και προκλητικό» είπε ο συνταγματάρχης Σι Γι, ο εκπρόσωπος της Ανατολικής Διοίκησης του στρατού της Κίνας.

Το Πεκίνο «παρακολούθησε όλη την πορεία τους, με ναυτικά και εναέρια μέσα, ελέγχοντας αποτελεσματικά την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Οι ενέργειες του Καναδά και της Αυστραλίας στέλνουν το λάθος μήνυμα και αυξάνουν τους κινδύνους ασφαλείας», συνέχισε ο Σι, υπογραμμίζοντας ότι οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα σε ετοιμότητα για να υπερασπιστούν «την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, καθώς και την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν κατάφερε να ενσωματώσει στην ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία περνούν συχνά από το στενό της Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν αυξήσει τη ναυτική παρουσία τους στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

