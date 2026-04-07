Η κινηματογραφική σύλληψη της ανιψιάς του Σουλεϊμανί μαζί με την κόρη της από πράκτορες της ICE

Οι πράκτορες της ICE στο Λος Άντζελες προχώρησαν την Κυριακή (05.04.2026) στη σύλληψη της Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, ανιψιάς του δολοφονημένου Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς και της κόρης της, Σαρινασάδατ Χοσεϊνί, ανακαλώντας τις άδειες μόνιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, λόγω των φερόμενων δεσμών τους με το ιρανικό καθεστώς. Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, εξοντώθηκε το 2020 σε αμερικανική επιχείρηση με drone.

Η 47χρονη Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ συνελήφθη από την ICE επειδή κατηγορείται ότι, ενώ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε προπαγανδιστικό υλικό υπέρ της Τεχεράνης και εξυμνούσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Σε επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την οποία επιβεβαιώθηκαν οι συλλήψεις, αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις ΗΠΑ, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, εξυμνούσε επιθέσεις κατά Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, επαινούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε τις ΗΠΑ ως τον “Μεγάλο Σατανά” και εξέφραζε αταλάντευτη υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση».

Η Αφσάρ μπήκε στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, έλαβε άσυλο το 2019 και απέκτησε άδεια μόνιμης παραμονής το 2021, επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, πραγματοποίησε τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια στο Ιράν μετά την απόκτηση της «πράσινης κάρτας».

Ο σύντροφος της Σαρινασάδατ Χοσεϊνί κάλεσε το «911» πιστεύοντας ότι επρόκειτο για απαγωγή. Ενώ αυτό που συνέβαινε στην πραγματικότητ ήταν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για τη σύλληψη της ίδιας και της 47χρονης μητέρας της, Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο σύντροφος της 25χρονης Χοσεϊνί κάλεσε σε κατάσταση πανικού τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας «πιθανή απαγωγή», καθώς όπως περιέγραψε τρία μαύρα οχήματα περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του ζευγαριού και 5-6 ένοπλοι άνδρες κατέβηκαν απαιτώντας πληροφορίες για την τοποθεσία της μητέρας της.

«Τρία μαύρα οχήματα σταμάτησαν και 5-6 άτομα με όπλα πήραν τη φίλη μου», φέρεται να είπε ο άνδρας στον τηλεφωνητή του 911, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι επρόκειτο για επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών.

Oι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από πράκτορα της ICE ότι η Χοσεϊνί είχε τεθεί υπό κράτηση, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη της μητέρας της, Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ, στην κατοικία της στην περιοχή Τουχούνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν, με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να ανακοινώνει ότι οι «πράσινες κάρτες» τους ανακλήθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας λόγω της φερόμενης σχέσης τους με την ιρανική ηγεσία.

Σε επιστολή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που επιβεβαιώνει τις συλλήψεις, ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε δήλωση της κόρης του Κασέμ Σουλεϊμανί, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Κασέμ Σουλεϊμανί», χαρακτηρίζοντας ψευδή τον ισχυρισμό των αμερικανικών αρχών.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αφσάρ προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής στο Λος Άντζελες, με εικόνες από ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και ταξίδια, πριν οι σχετικοί λογαριασμοί διαγραφούν.