Η κόρη του Μικ Τζάγκερ είναι η νέα μούσα βρετανικού οίκου

Το μοντέλο από τη Βρετανία, κόρη του Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones και της Αμερικανίδας μοντέλο και ηθοποιού, Τζέρι Χολ φωτογραφήθηκε από τον Erik Torstensson και πρωταγωνιστεί στην καλοκαιρινή καμπάνια του brand με τίτλο «Characterful Style».

Στη διαφημιστική καμπάνια η Τζόρτζια Μέι Τζάγκερ φωτογραφήθηκε με κομμάτια της νέας συλλογής, σανδάλια και τσάντες.Στις διαφημίσεις του Kurt Geiger έχουν πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν η blogger μόδας Susie Lau, η τηλεοπτική παρουσιάστρια, ο ράπερ Not3s και η δημοσιογράφος μόδας Julia Hobbs.

Honoured to be the face of @kurtgeiger SS19 campaign! #kurtgeiger pic.twitter.com/vg9QQRmaW7

— Georgia May Jagger (@GeorgiaMJagger) 10 Μαΐου 2019