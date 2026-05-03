Βρετανία: Δίδυμες με διαφορετικούς μπαμπάδες γεννήθηκαν σε διάστημα λίγων λεπτών η μία από την άλλη

Μια σπάνια περίπτωση διδύμων στη Βρετανία είναι η περίπτωση της Μισέλ και της Λαβίνια Όσμπορν. Οι δύο γυναίκες κάνοντας ένα τεστ DNA, τα αποτελέσματα του αποκάλυψαν κάτι εκπληκτικό: οι μη πανομοιότυπες δίδυμες δεν έχουν τον ίδιο πατέρα.

Οι δίδυμες στη Βρετανία, Μισέλ και Λαβίνια, 49 ετών, υπάρχουν λόγω μιας απίστευτα σπάνιας βιολογικής διαδικασίας που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση. Για να συμβεί αυτό, μια γυναίκα πρέπει να παράγει περισσότερα από ένα ωάρια κατά τη διάρκεια του ίδιου κύκλου, τα ωάρια πρέπει να γονιμοποιηθούν με επιτυχία από σπέρμα διαφορετικών ανδρών και τα έμβρυα που προκύπτουν πρέπει να επιβιώσουν της εγκυμοσύνης.

Συλλήφθηκαν φυσικά, μεγάλωσαν μαζί στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα σε διάστημα λίγων λεπτών το ένα από το άλλο – αλλά είναι ετεροθαλείς αδελφές.

Μόνο περίπου 20 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως. Σύμφωνα με το BBC, η Λαβίνια και η Μισέλ είναι οι μόνες δίδυμες με διαφορετικούς πατέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τη Λαβίνια, η αποκάλυψη ήταν συγκλονιστική. Αυτή και η Μισέλ είχαν μοιραστεί μια δύσκολη παιδική ηλικία όπου μοιράζονταν μεταξύ νοικοκυριών και φροντιστών. Η μόνη σταθερότητα που είχαν οι μη πανομοιότυπες δίδυμες ήταν η μία στην άλλη.

«Ήταν το μόνο πράγμα που μου ανήκε, το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη, το μόνο πράγμα για το οποίο ήμουν σίγουρη», λέει η Λαβίνια. «Και μετά δεν ήταν».

Αλλά όταν η Λαβίνια τηλεφώνησε στη δίδυμη αδερφή της για να μοιραστεί τα νέα, η Μισέλ ένιωσε διαφορετικά.

«Δεν εξεπλάγην», λέει η Μισέλ. «Είμαι ακόμα έκπληκτη που αυτό μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα – είναι πολύ περίεργο, πολύ παράξενο, πολύ σπάνιο – αλλά βγάζει νόημα». Η μητέρα της Μισέλ και της Λαβίνια ήταν μια ευάλωτη 19χρονη όταν τους γέννησε στο Νότιγχαμ το 1976.

«Είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατριό της», λέει η Μισέλ. «Η μητέρα μου μπαινόβγαινε σε ανάδοχες οικογένειες και σε παιδικά σπίτια καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας».

Όποτε οι δίδυμες αδερφές ρωτούσαν ποιος ήταν ο μπαμπάς τους, η μαμά τους έλεγε πάντα ότι ήταν κάποιος που ονομαζόταν Τζέιμς. «Δεν ήταν στη ζωή μας», συνεχίζει η Μισέλ.

Η μητέρα τους απουσίαζε επίσης για μεγάλο μέρος της ζωής τους. Όταν ήταν πέντε ετών, βρήκε μια θέση για σπουδές στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και άφησε τα παιδιά της πίσω στο Νότιγχαμ με τη μητέρα της καλύτερής της φίλης, την οποία τα δίδυμα αποκαλούσαν «γιαγιά».