Νιγηρία: Οργή για το «φεστιβάλ βιασμού» – Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

Βίντεο από εκδήλωση που κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως «φεστιβάλ βιασμού» στην πολιτεία Δέλτα της νότιας Νιγηρίας έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό και διεθνή κατακραυγή.

Τα πλάνα που έρχονται από την Νιγηρία και το «φεστιβάλ βιασμού» δείχνουν άνδρες να κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους, να τις γδύνουν και να τις κακοποιούν σεξουαλικά. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη πολλών δραστών και διεξάγουν έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ γονιμότητας Alue-Do στην πόλη Οζόρο. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται γυναίκες να τρέχουν πανικόβλητες, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν. Σε άλλα πλάνα, οι γυναίκες περικυκλώνονται και υφίστανται επίθεση, με περαστικούς να καταγράφουν τα γεγονότα και ορισμένους να επευφημούν.

Η παγκόσμια οργή για τα βίντεο έχει οδηγήσει χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίσουν το συμβάν ως «φεστιβάλ βιασμού». Φαίνεται πως πρόκειται για συχνό φαινόμενο, καθώς πολλά βίντεο απεικονίζουν παρόμοιες επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες, με τη συμμετοχή πολλών ανδρών, ακόμη και ανηλίκων. Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από γειτονικό πανεπιστήμιο, νοσηλεύονται.

Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα επιβεβαίωσε τη σύλληψη αρκετών υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού ηγέτη και τεσσάρων νεαρών ανδρών που αναγνωρίστηκαν από τα βίντεο. Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων ξεπέρασε τους δώδεκα, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν αποδεικτικά στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Brutal ‘rape festival’ in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz — Next Brief (@nextbrief) May 2, 2026

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

Οι αρχές υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις ήταν έργο «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, προσπαθώντας να αποσυνδέσουν τη βία από την πολιτιστική εκδήλωση. Τοπικοί ηγέτες προχώρησαν ακόμα παραπέρα, αρνούμενοι οποιοδήποτε βιασμό και επιμένοντας ότι το φεστιβάλ «παρερμηνεύτηκε».

I HAVEN’T BEEN ABLE TO SLEEP” — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Σε δήλωσή τους, περιέγραψαν το Alue-Do ως τελετουργικό γονιμότητας, όπου συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου, θεωρούνται παραδοσιακές ευχές για ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

Ένα από τα βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της με τα σκισμένα της ρούχα, ενώ δέχεται επίθεση από άνδρες που την έχουν περικυκλώσει.