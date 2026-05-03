Νιγηρία: Οργή για το «φεστιβάλ βιασμού» – Άντρες επιτίθενται σε γυναίκες στους δρόμους

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνονται γυναίκες να τρέχουν πανικόβλητες, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν
Βίντεο από εκδήλωση που κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως «φεστιβάλ βιασμού» στην πολιτεία Δέλτα της νότιας Νιγηρίας έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό και διεθνή κατακραυγή.

Τα πλάνα που έρχονται από την Νιγηρία και το «φεστιβάλ βιασμού» δείχνουν άνδρες να κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους, να τις γδύνουν και να τις κακοποιούν σεξουαλικά. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη πολλών δραστών και διεξάγουν έρευνα.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ γονιμότητας Alue-Do στην πόλη Οζόρο. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται γυναίκες να τρέχουν πανικόβλητες, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν. Σε άλλα πλάνα, οι γυναίκες περικυκλώνονται και υφίστανται επίθεση, με περαστικούς να καταγράφουν τα γεγονότα και ορισμένους να επευφημούν.

Η παγκόσμια οργή για τα βίντεο έχει οδηγήσει χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίσουν το συμβάν ως «φεστιβάλ βιασμού». Φαίνεται πως πρόκειται για συχνό φαινόμενο, καθώς πολλά βίντεο απεικονίζουν παρόμοιες επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες, με τη συμμετοχή πολλών ανδρών, ακόμη και ανηλίκων. Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από γειτονικό πανεπιστήμιο, νοσηλεύονται.

Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα επιβεβαίωσε τη σύλληψη αρκετών υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού ηγέτη και τεσσάρων νεαρών ανδρών που αναγνωρίστηκαν από τα βίντεο. Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων ξεπέρασε τους δώδεκα, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν αποδεικτικά στοιχεία.

 

 

Οι αρχές υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις ήταν έργο «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, προσπαθώντας να αποσυνδέσουν τη βία από την πολιτιστική εκδήλωση. Τοπικοί ηγέτες προχώρησαν ακόμα παραπέρα, αρνούμενοι οποιοδήποτε βιασμό και επιμένοντας ότι το φεστιβάλ «παρερμηνεύτηκε».

Σε δήλωσή τους, περιέγραψαν το Alue-Do ως τελετουργικό γονιμότητας, όπου συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου, θεωρούνται παραδοσιακές ευχές για ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας.

Ένα από τα βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της με τα σκισμένα της ρούχα, ενώ δέχεται επίθεση από άνδρες που την έχουν περικυκλώσει.

