Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ «για πολλούς λόγους»

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς είχε δηλώσει ότι η Κροατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίμενε την ΕΕ να εναρμονίσει τη θέση της στο θέμα αυτό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός / REUTERS / Jonathan Ernst

Η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (28/01/2026) ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του.

«Μετά μια ενδελεχή ανάλυση, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι επί του παρόντος η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο ‘Συμβούλιο Ειρήνης’ του Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους», δήλωσε ο Πλένκοβιτς ενώπιον των δημοσιογράφων.

Πρόσθεσε ότι δεν θα διευκρινίσει τους λόγους αυτούς.

Η κροατική κυβέρνηση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα είχε προσκληθεί να ενταχθεί στη δομή της οποίας θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πλένκοβιτς είχε δηλώσει ότι η Κροατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίμενε την ΕΕ να εναρμονίσει τη θέση της στο θέμα αυτό.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, τη σύσταση του οποίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο οι φιλοδοξίες του για τη διευθέτηση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερες, κάτι που σύμφωνα με τους επικριτές του, θα καθιστούσε το συμβούλιο αυτό αντίπαλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» αλλά δεν αποκλείει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Ιράν
Μετέωρη η «αποκλιμάκωση» που υποσχέθηκε ο Τραμπ στη Μινεάπολη - «Ο δήμαρχος Φρέι παίζει με τη φωτιά»
Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει ότι «δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης» με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά ότι «η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου»
Διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαμαρτυρία για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στο Μινεάπολις
Σε δίκη δύο Γάλλοι streamers για τον θάνατο ενός 46χρονου σε live μετάδοση – Έκαναν βίντεο με βασανισμούς και ωμή βία
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη βίντεο όπου το θύμα δεχόταν προσβολές και χτυπήματα, τον απειλούσαν σε ζωντανή μετάδοση, στο κανάλι του, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 ακολούθους
Ο 46χρονος Ζαν Πορμανόβ
Newsit logo
Newsit logo