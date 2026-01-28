Η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (28/01/2026) ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του.

«Μετά μια ενδελεχή ανάλυση, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι επί του παρόντος η Κροατία δεν θα ενταχθεί στο ‘Συμβούλιο Ειρήνης’ του Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους», δήλωσε ο Πλένκοβιτς ενώπιον των δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι δεν θα διευκρινίσει τους λόγους αυτούς.

Η κροατική κυβέρνηση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα είχε προσκληθεί να ενταχθεί στη δομή της οποίας θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πλένκοβιτς είχε δηλώσει ότι η Κροατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίμενε την ΕΕ να εναρμονίσει τη θέση της στο θέμα αυτό.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, τη σύσταση του οποίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, εντασσόταν αρχικά στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο οι φιλοδοξίες του για τη διευθέτηση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερες, κάτι που σύμφωνα με τους επικριτές του, θα καθιστούσε το συμβούλιο αυτό αντίπαλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.