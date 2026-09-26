Η «κρυφή» εγγονή του Πούτιν με το επώνυμο Ζελένσκι: Η 8χρονη Έλσα φέρει το επίθετο της μητέρας της και όχι του πατέρα της

Νέες πληροφορίες έχουν έρθει στο φως για την οικογενειακή ζωή, του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, τις οποίες κρατούσε μυστικές εδώ και χρόνια, καθώς όπως αποκαλύφθηκε ο 73χρονος φέρεται να έχει μία «κρυφή» 8χρονη εγγονή.

Σύμφωνα με έρευνα ρωσικών μέσων ενημέρωσης, η μικρή εγγονή του Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται για την Έλσα Ιγκορέβνα Τιχόνοβα. Πρόκειται για το παιδί της της μικρότερης κόρης του Ρώσου προέδρου, Κατερίνας Τιχόνοβα, και ενός πρώην διευθυντή μπαλέτου με το όνομα Ιγκόρ Ζελένσκι. Σάλο έχει προκαλέσει το επίθετο του πατέρα της 8χρονης, καθώς είναι ίδιο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία.

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Η ίδια η Τιχόνοβα γεννήθηκε ως Κατερίνα Πούτινα, αλλά εδώ και καιρό χρησιμοποιεί διαφορετικό επώνυμο. Ο Πούτιν δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια την ταυτότητά της ως κόρη του, αν και έρευνες από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές κυβερνήσεις την προσδιορίζουν ως τέτοια.

Η Έλσα Τιχόνοβα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, κόρη της νεότερης από τις δύο κόρες του Πούτιν με την πρώην σύζυγό του, Λιουντμίλα Πούτινα. Είναι κόρη της Κατερίνας Τιχόνοβα και του συντρόφου της, χορευτή μπαλέτου και χορογράφου Ιγκόρ Ζελένσκι.

Η 40χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα, επικεφαλής του Ιδρύματος Innopraktika, φέρεται να είναι θαυμάστρια του Χόλιγουντ καθώς ο ρωσικός Τύπος ανέφερε ότι ίσως να ονόμασε την κόρη της από την πριγκίπισσα Έλσα του «Ψυχρά κι Ανάποδα», της παιδικής ταινίας της Disney. Αυτός ο ισχυρισμός προέκυψε από τον γάμο της Τιχόνοβα με τον πρώτο της σύζυγο, Κύριλλο Σαμαλόφ, ερμήνευσε ένα τραγούδι από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Αναστασία» , μια χολιγουντιανή εκδοχή της Μεγάλης Δούκισσας Αναστασίας των Ρομανόφ, και την θεωρία ότι με κάποιο τρόπο επέζησε από τη δολοφονία του πατέρα της, Τσάρου Νικολάου, και της υπόλοιπης οικογένειάς του, από τους Μπολσεβίκους, το 1918.

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Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η Τιχόνοβα και ο Ζελένσκι άρχισαν να βγαίνουν στις αρχές του 2017. Εκείνη τερμάτισε τον γάμο της με τον Σαμάλοφ το 2018. Ωστόσο, δεν τον έχει παντρευτεί και η κόρη τους χρησιμοποιεί το επώνυμο Τιχόνοβα, το οποίο επινόησε η ίδια η Κατερίνα. αποφεύγοντας το παράξενο θέαμα της εγγονής του Πούτιν να μοιράζεται το ίδιο επώνυμο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ταξίδια στη Γερμανία, την Κροατία

Η Έλσα βρέθηκε αντιστοιχίζοντας λίστες επιβατών που έφευγαν από τη χώρα με γνωστά μέλη της άκρως απόρρητης οικογένειας του Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι η Έλσα έχει πετάξει στο εξωτερικό δύο φορές στη σύντομη ζωή της. Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι ανακάλυψαν το όνομα του κοριτσιού σε μια διαρροή βάσης δεδομένων της συνοριακής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα αρχεία, η Έλσα ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Ρωσίας στις 11 Νοεμβρίου 2019, λίγο πριν τα δεύτερα γενέθλιά της. Τον Νοέμβριο του 2019, συνοδεύτηκε από τη μητέρα και τον πατέρα της στο Μόναχο με ένα επαγγελματικό τζετ που εκμεταλλευόταν η γερμανική αεροπορική εταιρεία Air Hamburg, η οποία τώρα ονομάζεται VistaJet.

Δύο χρόνια αργότερα, το κορίτσι πέταξε στην Κροατία με ένα ιδιωτικό Bombardier Global 5000. Η έρευνα σημειώνει ότι παρόλο που το κορίτσι φέρει το επώνυμο της μητέρας της, χρησιμοποιεί κανονικά το πατρώνυμο του πατέρα της.

Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, το κορίτσι φέρεται να ταξίδεψε στην Κροατία με ιδιωτικό τζετ Bombardier Global 5000. Τα συνοριακά αρχεία και από τα δύο ταξίδια φέρονται να την αναγνώρισαν ως Έλσα Ιγκορέβνα Τικόνοβα.

Η Proekt αναμένεται να δημοσιεύσει μια ευρύτερη έρευνα με τίτλο «Συνταξιδιώτες», η οποία θα εξετάζει πώς ταξιδεύουν ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι και μέλη της ελίτ της χώρας, με ποιον και με ποιο αεροσκάφος.

Το περίεργο γενεαλογικό δέντρο του Πούτιν

Η αποκάλυψη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον Πούτιν, ο οποίος ήδη αντιμετώπιζε τη διαρροή των συνοριακών εγγράφων από τη δική του συνοριακή αστυνομία και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ζελένσκι στις εγχώριες στρατιωτικές υποδομές του, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε αποθήκες καυσίμων, ακόμη και στο αντίστοιχο της Amazon στη Ρωσία, το οποίο ο στρατός της χώρας είχε χρησιμοποιήσει για τη μεταφορά εξαρτημάτων όπλων.

Το Project έγραψε ότι ο Πούτιν κρατάει εδώ και καιρό τα μέλη της οικογένειάς του μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχει ένα περίπλοκο γενεαλογικό δέντρο, χάρη στα δικά του διαζύγια και σε αυτά των παιδιών του. Έχει μια τρίτη κόρη με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ και δύο γιους με την αθλήτρια γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα – τον Ιβάν και τον Βλαντιμίρ Σπιριντόνοφ.

Η έρευνα ισχυρίζεται επίσης ότι έχει κόρες που ονομάζονται Μαρία Βοροντσόβα και Λουίζα Ροζόβα, γιους που ονομάζονται Ιβάν και Βλαντιμίρ Σπιριντόνοφ, καθώς και έναν εγγονό που ονομάζεται Ρόμαν Φάασεν, γιο της Μαρίας Βοροντσόβα και του πρώτου συζύγου της, Γιόριτ Φάασεν.

Έχει επίσης έναν εγγονό, τον Ρόμαν Φάασεν, ο οποίος είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του, Βορόντσοβα, και του πρώτου συζύγου της, του Ολλανδού πολίτη Γιόριτ Φάασεν.

Ο Πούτιν κρύβει τους συγγενείς του πίσω από ψεύτικα ονόματα για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά τους. Ο πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών της KGB κυβερνά μια ολοένα και πιο απομονωμένη και καταπιεστική Ρωσία από το 2000, υπηρετώντας δύο θητείες ως Πρόεδρος, στη συνέχεια δύο ως Πρωθυπουργός, πριν επιστρέψει ως Πρόεδρος το 2012.

Έχει παραμείνει στο αξίωμα πολύ μετά το όριο των δύο θητειών και, μετά από δημοψήφισμα το 2021, υπέγραψε συνταγματικές τροποποιήσεις που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να κατέχει την εξουσία μέχρι το 2036.

Ο πόλεμός του εναντίον της Ουκρανίας , που ξεκίνησε στις αρχές του 2022, έχει συνεχιστεί, με την Ουκρανία να μην δείχνει σημάδια παράδοσης και τις ρωσικές δυνάμεις να μην έχουν τηρήσει τις υποσχέσεις του Πούτιν.