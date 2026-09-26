Πάπας Λέων: Τουλάχιστον 800.000 κόσμου γέμισαν τους δρόμους Παρισιού στην τεράστια υπαίθρια λειτουργία

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (26.09.2026), στην οποία ο ποντίφικας τόνισε ότι η αληθινή ευτυχία προέρχεται από την πίστη και όχι από τα υλικά αγαθά. Το Βατικανό εκτίμησε ότι 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για την μεγαλειώδη λειτουργία στο Παρίσι. Η εκπληκτική προσέλευση του κόσμου απέδειξε τη διαρκή επιρροή της εκκλησίας στη Γαλλία, παρά την απότομη μείωση του εκκλησιασμού τις τελευταίες δεκαετίες και τις τάσεις εκκοσμίκευσης που έχουν αδειάσει τις εκκλησίες σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πάπας Λέων ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους σε μια ως επί το πλείστον κοσμική Γαλλία «να οικοδομήσουν ένα ανανεωμένο έθνος πάνω σε ρίζες που τρέφονται από την πίστη». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Παρόλο που μια τεράστια ζώνη ασφαλείας απέκλεισε την κυκλοφορία στο κέντρο του Παρισιού, η ατμόσφαιρα που θύμιζε εκδήλωση προσελκύοντας όχι μόνο χριστιανούς, αλλά ανθρώπους από πολλές θρησκείες έως και άθρησκους. Ο ενθουσιασμός διαπέρασε γενιές. Οι άνθρωποι έφεραν μικρά παιδιά στο πλήθος για να τα χαϊδέψει ο Πάπας Λέων στο κεφάλι καθώς περνούσε αργά από δίπλα τους στο όχημα που τον μετέφερε. Ο ποντίφικας προσπάθησε να ενθαρρύνει τους Γάλλους Καθολικούς να επιμείνουν στην πίστη τους «ακόμα και μέσα στα αγκάθια» ενός κοσμικού κόσμου κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

REUTERS/Gonzalo Fuentes

https://twitter.com/NewsXForge/status/2103869637423431954?s=20 «Βλέποντάς σας συγκεντρωμένους εδώ, αδελφοί και αδελφές μου, κληρονόμοι της μακράς και όμορφης ιστορίας πίστης της Γαλλίας, σας λέω: πιείτε από την πηγή που είναι η τρυπημένη καρδιά του Ιησού. Ναι, διψάτε για τον Θεό, για τη ζωή, για την αλήθεια, για την ενότητα, για την ειρήνη, για την κοινωνία και για την ευτυχία», είπε ο Πάπας στο κήρυγμά του. Ο κόσμος κυμάτιζε σημαίες και έψαλλε με χαρά ύμνους καθώς ο Πάπας Λέων έφτανε με το παπαμοκίνητο στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, τη μεγαλύτερη δημόσια πλατεία της πόλης του Παρισιού. A cute moment after the Mass in Paris, as a little girls runs to get a blessing from Pope Leo XIV. pic.twitter.com/MN20FGObnV — Catholic Sat (@CatholicSat) September 26, 2026 Ξεκίνησε την Παρασκευή με την άφιξή του και την προσευχή του στον αναστηλωμένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων , την πρώτη από έναν Πάπα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, και συνεχίζεται με την προσευχή του στο καθολικό ιερό στη Λούρδη. Ο Πάπας βρέθηκε μέσα στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό για μια προσευχή με πολλούς από τους ανθρώπους που βοήθησαν στην ανοικοδόμηση του.

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Στο σημείο βρέθηκαν 2.400 ιερείς και διάκονοι, περίπου 100 επίσκοποι, περισσότεροι από 1.000 ψάλτες, καθώς και 400 βοηθοί στο ιερό. Pope Leo reminds Parisians and French Catholics the long and wonderful heritage that they have been blessed with as Christians. #ApostolicJourney #Paris #France https://t.co/iBmc8HTXV7 — Tuyet T-N. (@tatn) September 26, 2026

REUTERS/Remo Casilli

Οι βαπτίσεις στη Γαλλία συνεχίζουν να αυξάνονται Ο αριθμός των βαπτίσεων ενηλίκων στη Γαλλία κάθε χρόνο έχει τριπλασιαστεί από το 2016, φτάνοντας τις 13.000 φέτος. Ωστόσο, στατιστικά στοιχεία και ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση, η οποία έχει καταγραφεί και στην κοσμική Ισπανία, δεν αντισταθμίζει τη συνολική γενεαλογική τάση των παιδιών των Γάλλων Καθολικών να μην πηγαίνουν πλέον στη Λειτουργία ή να βαπτίζουν τα μωρά τους. Το 1980, υπήρχαν 513.000 βαπτίσεις στη Γαλλία· το 2024, συνολικά 186.000. Messe à la Concorde : «Puisse ma présence confirmer votre foi», confie Léon XIV lors de son homélie. →https://t.co/075GVUZuxr pic.twitter.com/0DpHJPHVXb — Le Figaro (@Le_Figaro) September 26, 2026 Και μόλις το περασμένο Πάσχα, σύμφωνα με τους επισκόπους στη Γαλλία, περισσότεροι από 21.000 ενήλικες και έφηβοι βαφτίστηκαν, ανέφερε ο ξένος ανταποκριτής του CBS News, Κρις Λάιβσεϊ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο άλμα από το προηγούμενο έτος, είπε.

REUTERS/Remo Casilli

Το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο του Παρισιού και ο χαρούμενος ενθουσιασμός τους ανταγωνίζονταν άλλες κοινοτικές αλλά μη θρησκευτικές στιγμές εορτασμού που σημάδεψαν τη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες. Τεράστια πλήθη γιόρτασαν στα Ηλύσια Πεδία όταν η Γαλλία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1998 και ξανά το 2018. Massive crowds filled the streets of Paris for Pope Leo XIV’s Mass, with worshippers lining the Champs-Élysées and chanting the Pope’s name.

Whether or not the attendance estimates are accurate, the scale of the gathering appears extraordinary. pic.twitter.com/6jDXQxmCry — Morkie (@_morkie) September 26, 2026 Μια θρησκευτική λειτουργία σε μια κοσμική Γαλλία Η επιλογή της Place de la Concorde για τη Λειτουργία του Σαββάτου ήταν σημαντική. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το επέλεξαν επειδή ήταν η μόνη περιοχή στο κέντρο του Παρισιού που μπορούσε να φιλοξενήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που αναμενόταν να παρευρεθούν. Την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές επέκτειναν τον χώρο συγκέντρωσης επειδή προέβλεπαν περισσότερους.

REUTERS/Benoit Tessier