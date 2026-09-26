Πάπας Λέων: Τουλάχιστον 800.000 κόσμου γέμισαν τους δρόμους Παρισιού στην τεράστια υπαίθρια λειτουργία

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (26.09.2026), στην οποία ο ποντίφικας τόνισε ότι η αληθινή ευτυχία προέρχεται από την πίστη και όχι από τα υλικά αγαθά.
Το Βατικανό εκτίμησε ότι 800.000 άνθρωποι προσήλθαν για την μεγαλειώδη λειτουργία στο Παρίσι. Η εκπληκτική προσέλευση του κόσμου απέδειξε τη διαρκή επιρροή της εκκλησίας στη Γαλλία, παρά την απότομη μείωση του εκκλησιασμού τις τελευταίες δεκαετίες και τις τάσεις εκκοσμίκευσης που έχουν αδειάσει τις εκκλησίες σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πάπας Λέων ενθάρρυνε τους παρευρισκόμενους σε μια ως επί το πλείστον κοσμική Γαλλία «να οικοδομήσουν ένα ανανεωμένο έθνος πάνω σε ρίζες που τρέφονται από την πίστη».
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Παρόλο που μια τεράστια ζώνη ασφαλείας απέκλεισε την κυκλοφορία στο κέντρο του Παρισιού, η ατμόσφαιρα που θύμιζε εκδήλωση προσελκύοντας όχι μόνο χριστιανούς, αλλά ανθρώπους από πολλές θρησκείες έως και άθρησκους. Ο ενθουσιασμός διαπέρασε γενιές.
Οι άνθρωποι έφεραν μικρά παιδιά στο πλήθος για να τα χαϊδέψει ο Πάπας Λέων στο κεφάλι καθώς περνούσε αργά από δίπλα τους στο όχημα που τον μετέφερε.
Ο ποντίφικας προσπάθησε να ενθαρρύνει τους Γάλλους Καθολικούς να επιμείνουν στην πίστη τους «ακόμα και μέσα στα αγκάθια» ενός κοσμικού κόσμου κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του.
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«Βλέποντάς σας συγκεντρωμένους εδώ, αδελφοί και αδελφές μου, κληρονόμοι της μακράς και όμορφης ιστορίας πίστης της Γαλλίας, σας λέω: πιείτε από την πηγή που είναι η τρυπημένη καρδιά του Ιησού. Ναι, διψάτε για τον Θεό, για τη ζωή, για την αλήθεια, για την ενότητα, για την ειρήνη, για την κοινωνία και για την ευτυχία», είπε ο Πάπας στο κήρυγμά του.
Ο κόσμος κυμάτιζε σημαίες και έψαλλε με χαρά ύμνους καθώς ο Πάπας Λέων έφτανε με το παπαμοκίνητο στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, τη μεγαλύτερη δημόσια πλατεία της πόλης του Παρισιού.
Ξεκίνησε την Παρασκευή με την άφιξή του και την προσευχή του στον αναστηλωμένο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων , την πρώτη από έναν Πάπα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, και συνεχίζεται με την προσευχή του στο καθολικό ιερό στη Λούρδη.
Ο Πάπας βρέθηκε μέσα στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό για μια προσευχή με πολλούς από τους ανθρώπους που βοήθησαν στην ανοικοδόμηση του.
Στο σημείο βρέθηκαν 2.400 ιερείς και διάκονοι, περίπου 100 επίσκοποι, περισσότεροι από 1.000 ψάλτες, καθώς και 400 βοηθοί στο ιερό.
Οι βαπτίσεις στη Γαλλία συνεχίζουν να αυξάνονται
Ο αριθμός των βαπτίσεων ενηλίκων στη Γαλλία κάθε χρόνο έχει τριπλασιαστεί από το 2016, φτάνοντας τις 13.000 φέτος. Ωστόσο, στατιστικά στοιχεία και ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση, η οποία έχει καταγραφεί και στην κοσμική Ισπανία, δεν αντισταθμίζει τη συνολική γενεαλογική τάση των παιδιών των Γάλλων Καθολικών να μην πηγαίνουν πλέον στη Λειτουργία ή να βαπτίζουν τα μωρά τους.
Το 1980, υπήρχαν 513.000 βαπτίσεις στη Γαλλία· το 2024, συνολικά 186.000.
Και μόλις το περασμένο Πάσχα, σύμφωνα με τους επισκόπους στη Γαλλία, περισσότεροι από 21.000 ενήλικες και έφηβοι βαφτίστηκαν, ανέφερε ο ξένος ανταποκριτής του CBS News, Κρις Λάιβσεϊ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο άλμα από το προηγούμενο έτος, είπε.
Το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο του Παρισιού και ο χαρούμενος ενθουσιασμός τους ανταγωνίζονταν άλλες κοινοτικές αλλά μη θρησκευτικές στιγμές εορτασμού που σημάδεψαν τη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες. Τεράστια πλήθη γιόρτασαν στα Ηλύσια Πεδία όταν η Γαλλία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1998 και ξανά το 2018.
Μια θρησκευτική λειτουργία σε μια κοσμική Γαλλία
Η επιλογή της Place de la Concorde για τη Λειτουργία του Σαββάτου ήταν σημαντική.
Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το επέλεξαν επειδή ήταν η μόνη περιοχή στο κέντρο του Παρισιού που μπορούσε να φιλοξενήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που αναμενόταν να παρευρεθούν. Την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές επέκτειναν τον χώρο συγκέντρωσης επειδή προέβλεπαν περισσότερους.
Ωστόσο, η επιλογή του χώρου έχει επικριθεί από ένθερμους υποστηρικτές του κοσμικού κράτους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο χώρος αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία και ότι άλλοι χώροι όπως το Μέγαρο των Απομάχων, ένα συγκρότημα κτιρίων όπου ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ τέλεσε τη Λειτουργία μπροστά σε 240.000 ανθρώπους το 2008, θα ήταν πιο κατάλληλοι.
Η Γαλλία είναι μια παραδοσιακά καθολική χώρα, αλλά τηρεί μια αυστηρή μορφή κοσμικότητας στη δημόσια ζωή, βασισμένη σε νόμο του 1905 που διαχωρίζει την εκκλησία από το κράτος.
Πολλοί το Σάββατο δεν αυτοπροσδιορίστηκαν ως Καθολικοί, αλλά έδειξαν ενδιαφέρον για το μήνυμα του Πάπα.
«Οι άνθρωποι βλέπουν πολλές πραγματικά φρικτές εικόνες. Αυτού του είδους τα γεγονότα υπενθυμίζουν στους ανθρώπους τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή», δήλωσε ο Thierry Chen, ένας 40χρονος Παριζιάνος επιχειρηματίας νεοσύστατης επιχείρησης που δεν είναι καθολικός. «Βλέπεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους εδώ, οπότε δεν πρόκειται μόνο για μια φυλή, θρησκεία ή έθνος, αλλά για μια κοινή πίστη στην ανθρωπότητα».
Η 68χρονη Σιλβάν Λε Γκοφ, η οποία ζει στην περιοχή του Παρισιού, ήρθε με τα 10 και 12 ετών εγγόνια της για να «τους χαρίσει αξέχαστες αναμνήσεις». Η Λε Γκοφ, η οποία μεγάλωσε ως καθολική αλλά δεν ασκεί την πίστη της, είπε ότι ήθελε να ανοίξει το μυαλό των εγγονιών της.
«Δεν πρόκειται μόνο για το να δω τον Πάπα, αλλά και για το μήνυμά του για ειρήνη και ενότητα, αξίες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί τους», είπε.
Η Πλας ντε λα Κονκόρντ σχεδιάστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και ήταν από τους κύριους τόπους εκτέλεσης κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Εκεί εκτελέστηκαν με γκιλοτίνα ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ και η Μαρία Αντουανέτα. Για πολλούς Γάλλους, η πλατεία ενσαρκώνει τη Δημοκρατία: οι Γάλλοι πρόεδροι παραδοσιακά γιορτάζουν εκεί την Ημέρα της Βαστίλης.
Ο Λέων ΙΔ΄ θα συνεχίσει την περιοδεία του στη Γαλλία στο Ιερό της Παναγίας τη Λούρδη, στα Άνω Πυρηναία, όπου θα προσευχηθεί το βράδυ στο σπήλαιο Μασαμπιέλ και αύριο το πρωί θα τελέσει άλλη μία λειτουργία.