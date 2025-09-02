Η Κύπρος ζητά από τις ΗΠΑ την προμήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών είτε δωρεάν είτε σε μειωμένες τιμές

Η Κύπρος ζητά πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο από τις ΗΠΑ να της διαθέσει στρατιωτικό εξοπλισμό που είναι διαθέσιμο μέσω του προγράμματος EDA (Excess Defense Articles), δηλαδή δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Plus, η Κύπρος ζήτησε επισήμως με ρηματική διακοίνωση από τις ΗΠΑ το διαθέσιμο στρατιωτικό υλικό.

Ο ίδιος σημείωσε πως την περασμένη εβδομάδα το Yπουργείο Άμυνας απέστειλε κατάλογο με το στρατιωτικό υλικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Kυβέρνηση των ΗΠΑ θα «ανάψει το πράσινο φως». Ο Κύπριος πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους εξοπλισμοί περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Στη συνέντευξη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ανέφερε, επίσης, ότι η κυπριακή κυβέρνηση εντατικοποιεί τις ενέργειες για συνεργασία με ξένες κυβερνήσεις σε έργα που αφορούν την άμυνα.

Για παράδειγμα, για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπαντρέου» υπάρχει ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ, ενώ για την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί έχει εκφράσει ενδιαφέρον η γαλλική κυβέρνηση, όπως αναφέρει το Sigmalive.

Σημείωσε πως γίνονται επαφές με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έτσι ώστε να υπάρξει και οικονομική ενίσχυση από πλευράς Κομισιόν για την ναυτική βάση, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τη δυνατότητα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι για να μπορεί να συμμετάσχει η Άγκυρα θα πρέπει να έχει αμυντική συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπείται και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στις αρχές του 2025, και με απόφαση του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν, η Κύπρος εντάχθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ και έγινε επιλέξιμη να λαμβάνει αμυντικό εξοπλισμό, προμήθειες και υπηρεσίες μέσω στρατηγικών προγραμμάτων όπως το Foreign Military Sales, το Excess Defense Articles Divestment (EDA) και άλλα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας.