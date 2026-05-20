Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε

«Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο» είπε ο Τραμπ μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evan Vucci
Νέο αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν την Τετάρτη (20.05.2026). Οπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το ναυτικό και η αεροπορία της Τεχεράνης έχουν ουσιαστικά καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για να «τελειώσουν τη δουλειά» ή αν οι Ιρανοί θα υπογράψουν συμφωνία.

Σε ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν:

«Όλα έχουν καταστραφεί. Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί. Η αεροπορία τους έχει καταστραφεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Θα δούμε τι θα συμβεί».

 

Το ιρανικό καθεστώς, από την πλευρά του, απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι ΗΠΑ προχωρήσεουν σε νέα επίθεση.

