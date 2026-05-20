Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε

Νέο αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν την Τετάρτη (20.05.2026). Οπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το ναυτικό και η αεροπορία της Τεχεράνης έχουν ουσιαστικά καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για να «τελειώσουν τη δουλειά» ή αν οι Ιρανοί θα υπογράψουν συμφωνία.

Σε ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα έχουν καταστραφεί. Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί. Η αεροπορία τους έχει καταστραφεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Θα δούμε τι θα συμβεί».

JUST NOW: The Crowd erupts with laughter after President Trump jokes he “hates good looking men,” inviting the “top of the class” cadet to join him on stage during his commencement speech at the Coast Guard Academy. pic.twitter.com/Y91F1xdLkJ — Fox News (@FoxNews) May 20, 2026

Το ιρανικό καθεστώς, από την πλευρά του, απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι ΗΠΑ προχωρήσεουν σε νέα επίθεση.