Η Λευκορωσία κατέρριψε ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της – «Είχαν χάσει την πορεία τους»

Μετά την Πολωνία και η Λευκορωσία κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν εναέριο χώρο της.

Συγκεκριμένα η Λευκορωσία έκανε γνωστό ότι κατέρριψε ορισμένα drones που παρέκκλιναν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σύμφωνα όσα ανέφερε είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Λιθουανία ότι πλησίαζαν τα drones.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, υποστράτηγος Πάβελ Μουραβέικο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το ποια drones δεν ακολούθησαν την προγραμματισμένη πορεία τους.

«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανταλλαγής επιθέσεων με UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι Αεροπορικές Δυνάμεις Άμυνας και τα μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου των δύο πλευρών», δήλωσε ο Μουραβέικο σε δήλωση του.

Statement by Chief of the General Staff of the Armed Forces Major General Pavel Muraveiko https://t.co/1ynD8UnA0i pic.twitter.com/ulhQdeehEJ — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) September 10, 2025

«Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Αεροπορικές Δυνάμεις της χώρας μας πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας», είπε. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η Πολωνία και η Λιθουανία ενημερώθηκαν για την προσέγγιση των drones.