Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ότι απέβαλε: Ήξερα, καθώς έπιανα το πρωτότοκο παιδί μου, πως έχανα το δεύτερο

Στην αποκάλυψη ότι τον Ιούλιο υπέστη αποβολή προέβη η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, με άρθρο της στους New York Times. Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, δεύτερου εγγονού της Βασίλισσας Ελισάβετ, περιγράφει στην αμερικανική εφημερίδα την άκρως οδυνηρή συναισθηματικά εμπειρία που βίωσε και συγκινεί.

Η Μέγκαν Μαρκλ εξιστορεί με εμφανή πόνο το πώς βίωσε την επώδυνη ημέρα εκείνη του Ιουλίου, λέγοντας ότι κρατούσε στην αγκαλιά της γιο της όταν διπλώθηκε από την ενόχληση στην κοιλιά. «Ήξερα ότι έχανα τότε το δεύτερό μου παιδί,» είπε.

«Ήταν ένα πρωί του Ιουλίου που ξεκινούσε όπως κάθε άλλη συνηθισμένη μέρα: Ετοιμασία πρωινού. Τάισμα των σκύλων. Λήψη βιταμινών. Εύρεση της χαμένης κάλτσας. Μάζεμα του μαρκαδόρου που είχε πέσει κάτω από το τραπέζι. Μάζεμα των μαλλιών μου σε αλογοουρά προτού σηκώσω τον γιο μου από την κούνια του», γράφει η Αμερικανίδα ηθοποιός.

Και καταλήγει: «Μετά την αλλαγή της πάνας του, ένιωσα μια αιχμηρή κράμπα. Έπεσα στο πάτωμα με τον Άρτσι στην αγκαλιά, σιγοψιθυρίζοντας ένα νανούρισμα για να μας κρατήσω ήρεμους, μια χαρούμενη μελωδία που ερχόταν σε αντίθεση με την αίσθηση πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήξερα, καθώς έπιανα το πρωτότοκο παιδί μου, πως έχανα το δεύτερο».

Στo συγκινητικό της άρθρο, η Δούκισσα του Σάσεξ γράφει: «Θυμήθηκα μια στιγμή πέρυσι όταν ο Χάρι και εγώ τελειώσαμε μια μακρά περιοδεία στη Νότια Αφρική. Ήμουν εξαντλημένη. Θήλαζα τον γιο μας και προσπαθούσα να κρατήσω ένα γενναίο πρόσωπο στο κοινό. “Είστε καλά;” με ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Του απάντησα ειλικρινά, χωρίς να ξέρω ότι αυτό που είπα θα αντηχεί σε τόσες πολλές, νέες και μεγαλύτερες, μαμάδες και σε όλους εκείνους που είχαν υποφέρει -με τον δικό του τρόπο ο καθένας- σιωπηλά. Η απάντησή μου φάνηκε να έδωσε στους ανθρώπους την άδεια να πουν τη δική τους αλήθεια. Αλλά δεν ήταν η ειλικρινής μου απάντηση αυτή που με βοήθησε πραγματικά, αλλά η ίδια η ερώτηση. “Σας ευχαριστώ που ρωτήσατε” του είπα. “Δεν ρωτάνε πολλοί άνθρωποι εάν είμαι καλά”».

«Καθισμένη σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, βλέποντας την καρδιά του συζύγου μου να σπάει καθώς προσπάθησε να μαζέψει τα δικά μου σπασμένα κομμάτια, συνειδητοποίησα πως ο μόνος τρόπος για να αρχίσω να θεραπεύομαι είναι να ρωτήσω πρώτα “είσαι καλά;”» προσθέτει.

Και καταλήγει: «Η απώλεια ενός παιδιού σημαίνει ότι φέρνει μαζί της μια σχεδόν αφόρητη θλίψη, την οποία βιώνουν πολλοί, αλλά για την οποία μιλούν λίγοι. Στον πόνο της απώλειάς μας, ο άνδρας μου κι εγώ ανακαλύψαμε ότι σε ένα δωμάτιο 100 γυναικών, οι 10-20 από αυτές έχουν βιώσει μια αποβολή. Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή ομοιότητα αυτού του πόνου, η συζήτηση παραμένει ταμπού, γεμάτη (αδικαιολόγητα) ντροπή και διαιωνίζοντας έναν κύκλο μοναχικού πένθους».

“I knew, as I clutched my firstborn child, that I was losing my second,” Meghan Markle writes about her miscarriage. Today, we are sharing an essay by the Duchess of Sussex about the loss that she and Prince Harry suffered earlier this year. https://t.co/xCJbgPgufq