Η Μελβούρνη γιορτάζει τα Θεοφάνεια: 18χρονος από την Ρόδο έπιασε τον σταυρό στο Rye – Δείτε βίντεο

Είναι η τρίτη φορά που ο 18χρονος πέφτει στην θάλασσα για να πιάσει τον σταυρό
Γεμάτη με ομογενείς η Μελβούρνη της Αυστραλίας οι οποίοι δεν γινόταν αυτήν την ημέρα να μην γιορτάσουν τα Θεοφάνεια. 18χρονος από την Ρόδο ήταν ο τυχερός μάλιστα που έπιασε τον σταυρό την περιοχή Rye.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media του Greek Plateia, φαίνεται η στιγμή που άνδρες κάθε ηλικίας πέφτουν σε θάλασσα στη Μελβούρη προσπαθώντας να πιάσουν τον Σταυρό, σε αυτό το μοναδικό έθιμο που γίνεται μόνο ανήμερα των Θεοφανείων.

Μέσα σε αυτούς που βούτηξαν ήταν και ο 18χρονος Κυριάκος, οι γονείς του οποίου έχουν καταγωγή από την μαγευτική Ρόδο.

Αφού ο νεαρός σήκωσε ψηλά τον σταυρό για να τον δουν όλοι, καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, αυτή είναι η 3η φορά που ο Κυριάκος πέφτει για να πιάσει τον σταυρό.

