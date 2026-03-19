Η Μοσάντ στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς: Το καθεστώς έχει καταλάβει τζαμιά και τα έκανε αποθήκες και κέντρα διοίκησης

Η Μοσάντ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος, κατηγορώντας το ότι μετατρέπει τζαμιά σε αποθήκες όπλων και στρατιωτικά κέντρα διοίκησης. Σε ανάρτησή της στα φαρσί στο Χ (19.03.2026), χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «ντροπιαστική» και αντίθετη με το Ισλάμ και κάθε θρησκεία.

Με έντονο ύφος, η Μοσάντ έκανε λόγο για «βεβήλωση ιερών χώρων», παρουσιάζοντάς την ως σύγκρουση «κακού με το καλό» και «σκότους με το φως», σε μία ανακοίνωση που ξεκινά απευθυνόμενοι στους πολίτες του Ιράν.

Παράλληλα, έκανε άμεσο κάλεσμα προς τον ιρανικό λαό να αποκαλύψει τις ενέργειες του καθεστώτος, ζητώντας τη συλλογή και αποστολή βίντεο και αποδείξεων από όλη τη χώρα.

Το μήνυμα κορυφώνεται με σαφή πολιτική αιχμή: «Μαζί θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι «το πνεύμα του πραγματικού Ιράν είναι πιο ισχυρό από κάθε κυβέρνηση».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο με αποσπάσματα από το Κοράνι και εικόνες που φέρονται να δείχνουν στρατιωτικές δυνάμεις μέσα σε τζαμί, ενισχύοντας το μήνυμα της καταγγελίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μοσάντ

Αγαπητοί και γενναίοι αδελφοί και αδελφές στο Ιράν,

Οι καταπιεστικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τα τζαμιά και τα έχουν μετατρέψει σε αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης.

Αυτή η ντροπιαστική πράξη έρχεται σε σύγκρουση με το Ισλάμ και με κάθε άλλη θρησκεία.

Η βεβήλωση των ιερών χώρων ήταν πάντοτε και θα είναι πάντοτε έργο του κακού που μάχεται το καλό, και του σκότους απέναντι στο φως.

Ας δείξουμε στον κόσμο την πραγματική εικόνα των ενεργειών των καταπιεστικών δυνάμεων και της κακίας τους.

Συνεχίστε να στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο από παντού όπου βρίσκονται οι καταπιεστικές δυνάμεις.

Μαζί, θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν! Το πνεύμα του αληθινού Ιράν είναι πιο ισχυρό από κάθε εποχή και κάθε κυβέρνηση.

برادران و خواهران شجاع ایرانی ما،



نیروهای سرکوبگر مساجد را اشغال کرده و آن‌ها را به انبار سلاح و مقر فرماندهی تبدیل کرده اند.



این کار ننگین با اسلام و با هر دین دیگری در تضاد است.

بی‌حرمتی به مکان های مقدس همیشه کار نبرد شرارت بر ضد خوبی و تاریکی بر ضد نور است و خواهد بود.… pic.twitter.com/JKTwkOnG91 — موساد رسمی – Mossad Official (@mossad_fa) March 19, 2026

WSJ: Ισραηλινοί τραμπουκίζουν τηλεφωνικά Ιρανούς αξιωματούχους

Ένα έντονο παρασκήνιο «ψυχολογικού πολέμου» αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες επιχειρούν να αποδυναμώσουν το ιρανικό καθεστώς μέσω άμεσων απειλών προς στελέχη της εσωτερικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται, πράκτορες του Ισραήλ πραγματοποιούν στοχευμένα τηλεφωνήματα σε αξιωματούχους, επιχειρώντας να κλονίσουν το ηθικό τους και να τους αποτρέψουν από το να στηρίξουν το καθεστώς σε περίπτωση λαϊκής εξέγερσης. Στο στόχαστρο βρίσκονται δυνάμεις-κλειδιά, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, η πολιτοφυλακή Μπασίτζ και ειδικές μονάδες της αστυνομίας.

Σε μία από τις συνομιλίες που επικαλείται το δημοσίευμα, Ισραηλινός πράκτορας φέρεται να λέει σε Ιρανό διοικητή: «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας». Παράλληλα, του απευθύνει προειδοποίηση να σταθεί στο πλευρό του λαού ή τουλάχιστον να μην εμποδίσει ενδεχόμενη εξέγερση, αφήνοντας σαφείς απειλές για τις συνέπειες.

Η απάντηση του Ιρανού αξιωματικού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αποτυπώνει το κλίμα πίεσης: εμφανίζεται να δηλώνει φοβισμένος και απελπισμένος, ζητώντας ουσιαστικά βοήθεια.

Η τακτική αυτή φαίνεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Ισραήλ, με στόχο να διαβρώσει εκ των έσω τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν και να δημιουργήσει τις συνθήκες για πιθανή ανατροπή του καθεστώτος.