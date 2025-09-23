Κόσμος

Η Nasa σχεδιάζει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972
Το Artemis II
Το Artemis II / REUTERS/ Steve Nesius

Η NASA ανακοίνωσε πως τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ελπίζει να στείλει αστροναύτες ως τη Σελήνη.

Έχουν περάσει 50 χρόνια από την τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη και η NASA σκοπεύει να στείλει τέσσερις αστροναύτες σε ένα ταξίδι διάρκειας δέκα ημερών. 

«Όλοι μαζί έχουμε θέση στην πρώτη σειρά της Ιστορίας. Στις 5 Φεβρουαρίου ανοίγει το παράθυρο εκτόξευσης του προγράμματος Artemis, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε η Λακιέσα Χόκινς, αναπληρώτρια σε διοικητική θέση της NASA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο διευθυντής εκτόξευσης της Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, εξήγησε ότι το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Space Launch System (SLS), ήταν «σχεδόν έτοιμο για εκτόξευση».

Το μόνο που απέμενε ήταν να ολοκληρωθεί η κάψουλα του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, να συνδεθεί με το SLS και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.

Η πρώτη αποστολή Artemis διήρκεσε 25 ημέρες και περιελάμβανε την εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημικού σκάφους τον Νοέμβριο του 2022. Το διαστημικό σκάφος ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη και επανήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η αποστολή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, αν και υπήρξαν προβλήματα με την θερμική ασπίδα κατά την επανείσοδο του διαστημικού σκάφους στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον επιλυθεί, γράφει το BBC.

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, δεν θα προσεδαφιστούν στη Σελήνη, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν πέρα από χαμηλή γήινη τροχιά από την εποχή του Apollo 17 το 1972. Στόχος της αποστολής είναι να δοκιμαστούν τα συστήματα του πυραύλου και του σκάφους, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια επανδρωμένη προσελήνωση.
 
 

Κόσμος
