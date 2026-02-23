Η Νέα Υόρκη θάφτηκε στο χιόνι: Έφτασε τα 50 εκατοστά, απαγόρευση κυκλοφορίας – Μαγευτικές εικόνες

Με τρομακτική σφοδρότητα χιονίζει εδώ και λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα η πόλη να έχει θαφτεί στο χιόνι, ενώ οι Αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Το χιόνι συνεχίζει να πέφτει με αμείωτη ένταση στη Νέα Υόρκη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν πως το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία σαρώνει συνολικά την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι σε αρκετές περιοχές το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά. Μεγαλουπόλεις των βορειοανατολικών πολιτειών, όπως η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσινγκτον, βρίσκονται επίσης σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Brooklyn, NY is getting absolutely CAKED in snow. This really is the Great White Dump..#NYwx pic.twitter.com/pkgjrbiOEG — Stupercell (@Stupercell) February 23, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά, κάνοντας λόγο για συνθήκες που θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες» το πρωί της Δευτέρας. Παράλληλα ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις». Όπως τόνισε, «η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια».

Wind gusts rapidly strengthing on Long Island, causing horrible visibility with the blowing snow#nywx pic.twitter.com/R0KtJnJ2iL — Cyclone² Weather (@Cyclonesquared) February 23, 2026

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στη Βοστώνη αναμένονται 30 έως 60 εκατοστά χιονιού, ενώ σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής Ακτής οι μετακινήσεις θα καταστούν «σχεδόν αδύνατες». Η υπηρεσία προειδοποιεί για πιθανές διακοπές ρεύματος, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε πολιτείες όπως το Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ.

Blizzard life New York City pic.twitter.com/0rTH6JTvuI — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Το ύψος του χιονιού εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 45 έως 60 εκατοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 70. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες και ηλεκτρικά ποδήλατα, λόγω των ακραίων φαινομένων και των ισχυρών ανέμων.

Η νέα κακοκαιρία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα στα τέλη Ιανουαρίου, η οποία έπληξε 14 πολιτείες και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, εντείνοντας την ανησυχία για τις συνέπειες του νέου κύματος χιονιά.