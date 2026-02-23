Κόσμος

Η Νέα Υόρκη θάφτηκε στο χιόνι: Έφτασε τα 50 εκατοστά, απαγόρευση κυκλοφορίας – Μαγευτικές εικόνες

«Η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια» σημείωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι - Tο φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί ακόμα
Χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη
Χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη / NDZ/STAR MAX/ Associated Press

Με τρομακτική σφοδρότητα χιονίζει εδώ και λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα η πόλη να έχει θαφτεί στο χιόνι, ενώ οι Αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Το χιόνι συνεχίζει να πέφτει με αμείωτη ένταση στη Νέα Υόρκη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν πως το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. 

Η κακοκαιρία σαρώνει συνολικά την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι σε αρκετές περιοχές το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά. Μεγαλουπόλεις των βορειοανατολικών πολιτειών, όπως η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσινγκτον, βρίσκονται επίσης σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά, κάνοντας λόγο για συνθήκες που θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες» το πρωί της Δευτέρας. Παράλληλα ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις». Όπως τόνισε, «η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια».

 

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στη Βοστώνη αναμένονται 30 έως 60 εκατοστά χιονιού, ενώ σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής Ακτής οι μετακινήσεις θα καταστούν «σχεδόν αδύνατες». Η υπηρεσία προειδοποιεί για πιθανές διακοπές ρεύματος, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε πολιτείες όπως το Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ.

 

Το ύψος του χιονιού εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 45 έως 60 εκατοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 70. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες και ηλεκτρικά ποδήλατα, λόγω των ακραίων φαινομένων και των ισχυρών ανέμων.

Κάποιοι με περίσσιο θάρρος βγήκαν στους χιονισμένους δρόμους
Κάποιοι με περίσσιο θάρρος βγήκαν στους χιονισμένους δρόμους / REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY

Η νέα κακοκαιρία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα στα τέλη Ιανουαρίου, η οποία έπληξε 14 πολιτείες και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, εντείνοντας την ανησυχία για τις συνέπειες του νέου κύματος χιονιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
118
113
95
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου: «Εξάγωνο συμμαχιών με Ελλάδα και Κύπρο ενάντια στους ριζοσπάστες εχθρούς της Μέσης Ανατολής»
«Τόσο ο ριζοσπαστικός σιιτικός άξονας, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά, όσο και ο αναδυόμενος, ο ριζοσπαστικός σουνιτικός» είναι κατά τον Νετανιάχου οι αντίπαλοι του Ισραήλ
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου 9
Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε τον πανίσχυρο βαρόνο ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα – Ταραχές στο Χαλίσκο και το Μιτσοακάν
Ήταν αρχηγός σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ στο Μεξικό σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση»
REUTERS 5
Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος που πυροβολήθηκε επειδή μπήκε ένοπλος στο Μαρ α Λάγκο του Τραμπ - Είχε δηλωθεί αγνοούμενος
Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν μπήκε με το αυτοκίνητό του στο θέρετρο - Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον πυροβόλησαν αφού τον διέταξαν να αφήσει κάτω το όπλο και το μπιτόνι βενζίνης που κρατούσε
Αυτοκίνητα περνούν μπροστά από το θέρετρο Mar-a-Lago του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την εκτέλεση ενός άνδρα οπλισμένου με καραμπίνα από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και την τοπική αστυνομία, ο οποίος παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του θέρετρου στο Παλμ Μπιτς
5
Newsit logo
Newsit logo