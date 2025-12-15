Συμβαίνει τώρα:
Η Νομπελίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη ενώ έφευγε από τη Βενεζουέλα

Ήθελε να φτάσει στη Νορβηγία με αφορμή την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο / REUTERS / Leonhard Foeger / File Photo

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά την ταραχώδη έξοδό της από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να φτάσει στη Νορβηγία με αφορμή την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πήγε στη Νορβηγία αψηφώντας την δεκαετή απαγόρευση ταξιδιού που της είχαν επιβάλει οι αρχές της χώρας της και αφού πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο κρυμμένη, αλλά έφτασε πολύ αργά για την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων την Τετάρτη. Οι γιατροί που την εξέτασαν στο Όσλο είχαν έκτοτε διαγνώσει κάταγμα στην πλάτη της, ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Ο τραυματισμός συνέβη εν μέσω κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το πλοίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ένας εκπρόσωπός της δήλωσε στο Reuters ότι το δημοσίευμα της Aftenposten ήταν ακριβές, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης έφυγε από τη Βενεζουέλα με πλοίο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και ταξίδεψε στο νησί Κουρασάο της Καραϊβικής, από όπου αναχώρησε με ιδιωτικό αεροπλάνο μέσω ΗΠΑ για τη Νορβηγία, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Ματσάδο έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα και ότι στόχος της είναι να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση της κυβέρνησης από τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

