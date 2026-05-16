Βρετανία: Ο πρώην υπουργός Υγείας Στρίτινγκ δηλώνει ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε το Σάββατο (16/5/26) ότι θα ήθελε να “θέσει υποψηφιότητα” για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας την Πέμπτη, λέγοντας ότι “έχασε την εμπιστοσύνη” του στον Κιρ Στάρμερ μετά τα καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα για το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου.

“Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό ανταγωνισμό (στο Εργατικό Κόμμα) με τους καλύτερους υποψηφίους να διεκδικούν, και εγώ θα θέσω υποψηφιότητα”, δήλωσε τώρα, ο 43χρονος Γουές Στρίτινγκ.