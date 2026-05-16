Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια ερευνών για τις σορούς των Ιταλών

Την αναστολή των ερευνών για τον εντοπισμό των σωμάτων των τεσσάρων δυτών από την Ιταλία που βρίσκονται βαθιά μέσα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μετά τον θάνατο ενός στρατιωτικού δύτη κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αποστολής με σκοπό την προσέγγιση των σορών.

Η ομάδα των πέντε δυτών από την Ιταλία πιστεύεται ότι βρήκε τραγικό θάνατο ενώ εξερευνούσε ένα σπήλαιο σε βάθος περίπου 50 μέτρων στο ατόλ Βαάβου την Πέμπτη (14.05.2026), σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι το όριο για ερασιτεχνικές καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσέιν Σαρίφ, δήλωσε ότι η αναζήτηση αναστάλθηκε μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Μαχούντι, μέλους της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδιβών, ο οποίος υπέκυψε λόγω αποσυμπίεσης μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Οι αρχές αναμένουν την άφιξη τριών Φινλανδών δυτών, ειδικών στην κατάδυση σε μεγάλα βάθη και σε σπήλαια, την Κυριακή, προκειμένου να αναθεωρήσουν τη στρατηγική αναζήτησής τους, ανέφερε.

Ο Μαχούντι θα ταφεί με στρατιωτικές τιμές σε κηδεία στην οποία θα παραστεί ο Πρόεδρος Μοχάμεντ Μουζού το Σάββατο το βράδυ. Ο δύτης ήταν μέλος της ομάδας που είχε ενημερώσει τον Μουζού για το σχέδιο διάσωσης όταν επισκέφθηκε τον τόπο των ερευνών την Παρασκευή. «Ο θάνατος καταδεικνύει τη δυσκολία της αποστολής», είπε ο Σαρίφ.

Οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν επανειλημμένα παρεμποδίσει τις προσπάθειες διάσωσης.

Στις επιχειρήσεις αναζήτησης το Σάββατο συμμετείχαν οκτώ ντόπιοι δύτες που εργάστηκαν σε βάρδιες για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους Ιταλούς, ανέφερε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι αρχικές ομάδες είχαν ήδη καταδυθεί για να εντοπίσουν και να σημαδέψουν την είσοδο του συστήματος σπηλαίων όπου εξαφανίστηκαν οι Ιταλοί. Η αιτία των θανάτων εξακολουθεί να διερευνάται.

Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Τατζάνι δήλωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψουν τα θύματα στην πατρίδα τους. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Μαλδιβιανού δύτη κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης.

Τα θύματα ήταν έμπειροι δύτες

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Μαλδιβών, τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως η Μόνικα Μοντεφάλκονε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η κόρη της, Τζιόρτζια Σομμακάλ, ο θαλάσσιος βιολόγος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η ερευνήτρια Μυριέλ Οντενίνο και ο εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η σορός του Μπενεντέτι ανασύρθηκε την Πέμπτη. Βρέθηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς και οι αρχές πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν εισέλθει στη σπηλιά.

Η Μοντεφαλκόνε και η Οντενίνο βρίσκονταν στις Μαλδίβες στο πλαίσιο επίσημης επιστημονικής αποστολής για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα των τροπικών περιοχών, ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Γένοβας σε δήλωση την Παρασκευή.

Ωστόσο, η δραστηριότητα καταδύσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα δεν ήταν μέρος της προγραμματισμένης έρευνας και «πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά», ανέφερε. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι τα άλλα δύο θύματα – ο φοιτητής Sommacal και η πρόσφατη απόφοιτη Gualtieri – δεν συμμετείχαν στην επιστημονική αποστολή.

Ο Carlo Sommacal, σύζυγος της Montefalcone και πατέρας της Giorgia, εξέφρασε αμφιβολίες για το ατύχημα, λέγοντας ότι «κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας της συζύγου και της κόρης του.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση, περιέγραψε τη Montefalcone ως μια προσεκτική και εξαιρετικά πειθαρχημένη δύτρια που δεν θα έβαζε ποτέ σε κίνδυνο την κόρη της ή άλλους συναδέλφους της.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν ενέκρινε την κατάδυση σε μεγάλο βάθος

Ο Ιταλός ταξιδιωτικός πράκτορας που διοργάνωσε το ταξίδι καταδύσεων στις Μαλδίβες αρνήθηκε ότι ενέκρινε ή γνώριζε για την κατάδυση σε μεγάλο βάθος που παραβίασε τα τοπικά όρια, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» το Σάββατο.

Η Orietta Stella, εκπροσωπώντας την Albatros Top Boat, δήλωσε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας «δεν γνώριζε» ότι η ομάδα σχεδίαζε να καταδυθεί σε βάθος μεγαλύτερο των 30 μέτρων. Το όριο αυτό απαιτεί ειδική άδεια από τις ναυτιλιακές αρχές των Μαλδιβών και ο ταξιδιωτικός πράκτορας «δεν θα το είχε επιτρέψει ποτέ», είπε.

Η κατάδυση ξεπέρασε κατά πολύ αυτό που είχε προγραμματιστεί για μια επιστημονική κρουαζιέρα με επίκεντρο τη δειγματοληψία κοραλλιών σε τυπικά βάθη, πρόσθεσε η Stella. Τα θύματα ήταν έμπειροι δύτες, αλλά ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε φαινόταν να είναι τυπικός εξοπλισμός αναψυχής και όχι τεχνικός εξοπλισμός κατάλληλος για κατάδυση σε βαθιές σπηλιές, είπε.

Διευκρίνισε επίσης ότι η Albatros απλώς προώθησε την κρουαζιέρα και δεν ήταν ιδιοκτήτρια του σκάφους ούτε απασχολούσε το πλήρωμα, το οποίο είχε προσληφθεί τοπικά.

Η κατάδυση σε σπήλαια είναι μια εξαιρετικά τεχνική και επικίνδυνη δραστηριότητα που απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, εξοπλισμό και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι κίνδυνοι αυξάνονται απότομα σε περιβάλλοντα όπου οι δύτες δεν μπορούν να ανέβουν ευθεία προς τα πάνω και σε βάθος, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι εύκολο να αποπροσανατολιστεί κανείς ή να χαθεί μέσα στα σπήλαια, ιδιαίτερα καθώς τα σύννεφα ιζημάτων μπορούν να μειώσουν δραστικά την ορατότητα.

Η κατάδυση στα 50 μέτρα υπερβαίνει επίσης το μέγιστο βάθος που συνιστούν οι περισσότεροι μεγάλοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί πιστοποίησης καταδύσεων για τους ερασιτέχνες, καθώς τα βάθη άνω των 40 μέτρων (131 πόδια) θεωρούνται τεχνική κατάδυση και απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις μεγάλες αίθουσες που συνδέονται με στενά περάσματα. Οι ομάδες διάσωσης εξερεύνησαν δύο από τις τρεις αίθουσες την Παρασκευή, αλλά η έρευνα περιορίστηκε λόγω ανησυχιών σχετικά με το οξυγόνο και την αποσυμπίεση.

Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 20 άλλοι Ιταλοί που συμμετείχαν στην ίδια αποστολή επί του σκάφους «Duke of York» ήταν ασφαλείς. Η ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο παρείχε βοήθεια στους επιβαίνοντες και είχε επικοινωνήσει με τον Ερυθρό Ημισέληνο, ο οποίος προσφέρθηκε να αποστείλει εθελοντές για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

Το Υπουργείο Τουρισμού των Μαλδιβών δήλωσε ότι ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του «Duke of York» εν αναμονή της διεξαγωγής έρευνας.