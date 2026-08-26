Νεπάλ: 8 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από πρωτοφανείς πλημμύρες – Συγκλονιστικά βίντεο

Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι στο Νεπάλ εξαιτίας των πλημμυρών που σαρώνουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης καθώς σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά στη χώρα αυτή των Ιμαλαΐων, στοιχίζοντας τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές.

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Στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ ανέφερε “σημαντικές απώλειες”, με ορισμένους ανθρώπους να αγνοούνται στη γειτονική κομητεία Γκιιρόγνκ έπειτα από κατολίσθηση λάσπης σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε στον ορεινό τομέα Ρασούουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας για κίνδυνο απωλειών.

“Μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών”, δήλωσε ο διοικητής του τομέα Ναρέντρα Παριγιάρ. “Αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα”. Ο Παριγιάρ κάλεσε όσους ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι στην περιοχή να αναζητήσουν περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, κάνοντας λόγο για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

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“Όλα συνέβησαν ξαφνικά”, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας από την περιοχή σύμφωνα με τον ιστότοπο Onlinekhabar . “Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, σαν έκρηξη ηφαιστείου. Άνθρωποι άρχσαν να φωνάζουν και να τρέχουν”.

Ελικόπτερα διάσωσης του Νεπάλ δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Η αιτία των πλημμυρών δεν είναι προσώρας σαφής, όμως φονικές ξαφνικές πλημμύρες στον ίδιο ποταμό πέρυσι οφείλονταν στην αποστράγγιση παγετωνικής λίμνης.

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

Η κατολίσθηση λάσπης στη νεπαλική πλευρά έπληξε το λιμάνι Γκιιρόνγκ στην Κίνα, πρόσθεσε το Xinhua, αποκόπτοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

🚨Bhote Koshi River Floods Into #Nepal



📌The Bhote Koshi river originates in Tibet before flowing into Nepal's Trishuli river. https://t.co/wGLyYX0Qlb



📌The Trishuli eventually enters India as the Gandak river, meaning flooding in the upper basin could have implications… pic.twitter.com/Hbt6hYNORh — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2026

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διάσωση των αγνοουμένων καθώς και πιο ισχυρά συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς καταστροφές.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ δήλωσε πως 430 μεγαβάτ ηλεκτρικού εφοδιασμού έχουν επηρεαστεί κυρίως από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, η περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ικανότητας που ανέρχεται σε 3,2 γιγαβάτ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ρόιτερς.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε πως η αστυνομία και ο στρατός συνδράμουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

📍Bhote Koshi River in Rasuwa District,

🚨🇳🇵 Nepal | Emergency Warning ⚠️



Massive flash floods originating from Tibet are striking the Bhote Koshi River in Rasuwa District, causing the erosion of homes and damage to roads, bridges, and hydropower projects.



The cause of the… pic.twitter.com/1K9yhyZ10r — sustainme.in® (@sustainme_in) August 26, 2026

“Έχουν δοθεί οδηγίες… να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο σε πιο ασφαλείς περιοχές”, είπε. “Όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού θα πρέπει να επιδεικνύουν επιπρόσθετη προσοχή και να παραμείνουν σε επιφυλακή”.

Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.

Η περσινή υπερχείλιση του ποταμού Μπότε Κόσι στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, με άλλους 24 να αγνοούνται, καθώς τα νερά παρέσυραν μια “Γέφυρα Φιλίας” που ενώνει το Νεπάλ με την Κίνα προκαλώντας διαταραχή του εμπορίου και των μεταφορών για μήνες.

Η υπερχείλιση εκείνη είχε προκληθεί από αποστράγγιση μεγάλης παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με περιφερειακή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.