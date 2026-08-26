Μπιλ Γκέιτς για AI: «Πρέπει να κρατήσουμε το 40% των θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους» – Ο φόβος για θανατηφόρες ασθένειες

Ιδιαίτερα ανήσυχος για τους κινδύνους της εξάπλωσης του ΑΙ εμφανίστηκε ο ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που θα προκαλέσει.

Αυτός είναι ο λόγος που ο θρύλος της τεχνολογίας της πληροφορικής Μπιλ Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για να συζητήσουν τις διεθνείς διασφαλίσεις κατά της επικίνδυνης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

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Σε ένα νέο του κείμενο – παρέμβαση ο Γκέιτς επισημαίνει ότι η «ταραχώδης εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» έχει ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας μαζί της απειλές όπως: την εξαφάνιση ολόκληρων κατηγοριών θέσεων εργασίας, την έξαρση της απάτης και των deepfakes, τη μείωση του εμποδίου εισόδου για κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων θανατηφόρων ασθενειών, τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να προβαίνουν σε φονικές ενέργειες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη λήψη αποφάσεων, καθώς και τη ριζική αλλαγή στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά.

«Ακόμη και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία» έγραψε σε ένα 12σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (26.08.2026) στην προσωπική του ιστοσελίδα. «Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις».

«Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την ομαλή είσοδο στην εποχή της AI» έγραψε, ζητώντας περισσότερη ρύθμιση στην τεχνολογία.

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Εκπρόσωπος της Gates Ventures δήλωσε ότι ο συνιδρυτής της Microsoft αποφάσισε να παρέμβει τώρα επειδή πιστεύει ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για την προετοιμασία αυτής της μετάβασης.

Στο κείμενό του ο Γκέιτς ανέφερε ότι θα συζητήσει το θέμα με νομοθέτες στην Ουάσιγκτον: «Έχετε την ευκαιρία να δράσετε τώρα, προτού η ανεργία αυξηθεί απότομα, οι κοινωνίες αρχίσουν να υποφέρουν και η εμπιστοσύνη του κοινού διαβρωθεί».

Οι επιθέσεις μέσω AI «θα έπρεπε να μας αφήνουν άφωνους»

Ο Γκέιτς είχε εκφράσει έναν πιο αισιόδοξο τόνο για την τεχνητή νοημοσύνη τον περασμένο Ιανουάριο. Έκτοτε, όμως, έχει αρχίσει να ανησυχεί περισσότερο για τις δυνατότητές της να πραγματοποιεί επιθέσεις, την ώρα που αντικαθιστά ανθρώπινες θέσεις εργασίας και δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση στους χρήστες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τεχνολογίες από τις OpenAI, Anthropic και Meta Platforms φέρεται πρόσφατα να κατάφεραν να παραβιάσουν πραγματικές ιστοσελίδες στο πλαίσιο δοκιμών κυβερνοασφάλειας που υποτίθεται ότι ήταν απομονωμένες.

«Αυτά τα περιστατικά στον τομέα της ασφάλειας είναι σοκαριστικά και θα έπρεπε να αφήνουν τον κόσμο άφωνο», δήλωσε ο Γκέιτς.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη, ο Γκέιτς τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός νέου διεθνούς οργανισμού για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να αντλεί στοιχεία από το διεθνές καθεστώς επιθεωρήσεων για τα πυρηνικά, τους κανονισμούς της διεθνούς αεροπορίας και τις συμφωνίες για την προστασία του όζοντος.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σε κάποιο βαθμό έλεγχο στη διανομή ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ μεγαλύτερη ρυθμιστική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο πολιτειών.

Πολλοί ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχουν αναδείξει τα οφέλη της AI, αλλά παράλληλα αρκετοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους της.

Ο Γκέιτς συμφωνεί ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, υποστηρίζει όμως ότι πρώτα θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Στην ανάρτησή του, ο Γκέιτς χαρακτήρισε «κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου» τη διασφάλιση ενός μέλλοντος με τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες και δεν θα πλήττει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Μάλιστα, έθεσε το ζήτημα αυτό πάνω από την κλιματική αλλαγή και τις υγειονομικές κρίσεις.

Φόρος στο AI και θέσεις εργασίας για τον άνθρωπο

Στο επίκεντρο των σκέψεων του Γκέιτς βρίσκονται πλέον και προτάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναταράξεων που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ίδιος έχει προτείνει τη φορολόγηση των εσόδων εταιρειών που χρησιμοποιούν «tokens» ή αποτελέσματα της AI για να αντικαταστήσουν ανθρώπινη εργασία. Τα έσοδα από έναν τέτοιο φόρο θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κοινωνία θα πρέπει να διατηρήσει έως και το 40% των σημερινών θέσεων εργασίας για ανθρώπους, αναφερόμενος και στην προσωπική του εμπειρία με τη φροντίδα του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Όπως σημείωσε, η φροντίδα που έλαβε ο πατέρας του ήταν κάτι «ανεπανάληπτα ανθρώπινο» και δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από την τεχνολογία.

Ο Γκέιτς σχολίασε επίσης τις διαμαρτυρίες τοπικών κοινωνιών που επικεντρώνονται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι χάνουν τη μεγαλύτερη εικόνα.

«Περιμένετε μέχρι να καταστρέψετε πραγματικά την αγορά εργασίας», προειδοποίησε.