Η νύχτα της 4ης Αυγούστου στη Λειψία και η νέα σύγκρουση Γερμανίας – Ρωσίας: Το drone με τα εκρηκτικά έμεινε 4 ώρες στο αεροδρόμιο πριν εντοπιστεί

Σε μια νέα επικίνδυνη φάση μπήκαν οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, μετά την έρευνα του Βερολίνου που αποδίδει ευθύνες στη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle στις 4 Αυγούστου. Η γερμανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει πλέον το περιστατικό μέρος μιας ευρύτερης ρωσικής εκστρατείας υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, ενώ την ίδια ώρα προχωρά σε σειρά μέτρων κατά της Ρωσίας και προειδοποιεί ότι περιμένει νέες απόπειρες.

Το περιστατικό που προκάλεσε τη νέα ένταση ανάμεσα στην Γερμανία και τη Ρωσία έγινε την 4η Αυγούστου του 2026 όταν ένα drone παρέμεινε επί ώρες μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εμπορευματικών μεταφορών της Ευρώπης, στη Λειψία.

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Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της 4ης Αυγούστου, ένα drone κατάφερε να βρεθεί μέσα στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου Leipzig/Halle. Δεν ήταν ένα απλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος: έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή. Το εύρημα προκάλεσε συναγερμό και μεγάλη επιχείρηση των γερμανικών αρχών, με ειδικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν ρομπότ για την εξουδετέρωση του μηχανισμού.

Το drone εντοπίστηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου στον χώρο ασφαλείας του αεροδρομίου Leipzig/Halle και προκάλεσε κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια του αεροδρομίου: πώς κατάφερε ένα drone που έφερε εκρηκτικά να μπει και να παραμείνει στον εναέριο χώρο μιας τόσο ευαίσθητης εγκατάστασης χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό για περίπου 4 ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά τις επόμενες ημέρες, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο είχε σχεδιαστεί η επικοινωνία του. Οι ερευνητές εξετάζουν τη χρήση SIM cards και δικτύου LTE, μια τεχνική που δυσκολεύει τον εντοπισμό από συστήματα τα οποία είναι σχεδιασμένα να ανιχνεύουν τα συμβατικά ραδιοσήματα μεταξύ drone και χειριστή.

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Όλα όσα συνέβησαν την 4η Αυγούστου

Το περιστατικό ξεκίνησε αργά το βράδυ της 4ης Αυγούστου. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στην περιοχή του αεροδρομίου.

Από την εξουδετέρωση του drone στην Γερμανία / REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Στις 00:05 της 5ης Αυγούστου, ολόκληρη η λειτουργία του αεροδρομίου σταμάτησε προσωρινά, καθώς οι αρχές αντιμετώπισαν την αναφορά ως ζήτημα ασφαλείας. Εικάζεται πως το drone παρέμεινε στο σημείο για 4 περίπου ώρες.

Λίγο αργότερα, ένα αντικείμενο εντοπίστηκε στην περιοχή του νότιου διαδρόμου, μέσα στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ήταν ειδικά διαμορφωμένο και έφερε εκρηκτική ύλη μαζί με πυροκροτητή. Το drone βρισκόταν κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov, τα οποία είναι σταθμευμένα στο Leipzig.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Leipziger Volkszeitung έγινε γνωστό ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν περίπου 800 γραμμάρια.

Το 2ο περιστατικό

Την ίδια νύχτα, ωστόσο, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό αυτή τη φορά στον αέρα. Αεροσκάφος φορτίου της DHL, το οποίο προσέγγιζε το Leipzig/Halle, χρειάστηκε να κάνει επαναπροσέγγιση μετά το κλείσιμο του διαδρόμου εξαιτίας του περιστατικού με το drone. Κατά τη διάρκεια της νέας προσέγγισης, το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Οι πιλότοι ανέφεραν ότι είχαν δει ένα μικρό αντικείμενο στον αέρα, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ελαφρές ζημιές και τελικά προσγειώθηκε στο Ανόβερο.

Αρχικά, οι γερμανικές αρχές έκαναν λόγο μόνο για ένα «άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο» και δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για drone. Μεταγενέστερες έρευνες, ωστόσο, εξέτασαν το ενδεχόμενο να επρόκειτο και σε αυτή την περίπτωση για drone.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η αντιπαράθεση Βερολίνου και Μόσχας φαίνεται να περνά σε νέα φάση, με τη Γερμανία να προειδοποιεί ότι αναμένει νέες απόπειρες υβριδικών ενεργειών και τη Ρωσία να διαμηνύει ότι θα απαντήσει στα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος της. Η υπόθεση της Λειψίας, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για άλλες μορφές ρωσικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και τη δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να εκφράζουν τη στήριξή τους προς το Βερολίνο και να προετοιμάζονται για νέες κινήσεις απέναντι στη Μόσχα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες για τη Λειψία και χαρακτηρίζει τις γερμανικές ενέργειες κλιμάκωση, προμηνύοντας έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης στις ήδη τεταμένες σχέσεις με τη Δύση.

Η αντίδραση Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μπισκέκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, αναφέρθηκε στις κατηγορίες της Γερμανίας ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα, κρύβεται η Ρωσία.

Κατηγόρησε το Βερολίνο για προβοκάτσια και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την πολιτική αναταραχή που βιώνει η οποία προκάλεσε και την πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.