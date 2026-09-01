Σε τροχιά σύγκρουσης Γερμανία και Ρωσία: Στο πλευρό του Βερολίνου ΕΕ και ΝΑΤΟ – «Θα απαντήσουμε» λέει η Ζαχάροβα

Σε νέα ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχονται οι σχέσεις ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με το Βερολίνο να κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία τον Αύγουστο.

Παράλληλα η κυβέρνηση στη Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων για να πλήξει τη Ρωσία, ενώ αναμένονται και νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις.

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Τα γερμανικά μέτρα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόννη, την καταγγελία της συμφωνίας για το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο καθώς και την αυστηροποίηση των ελέγχων εισόδου για Ρώσους υπηκόους

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει πλέον το περιστατικό στη Λειψία μέρος της ευρύτερης ρωσικής εκστρατείας υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη, ενώ το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, από τη Μόσχα έρχεται προειδοποίηση για αντίποινα, με τη Ρωσία να απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες και να χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Βερολίνου κλιμάκωση της αντιρωσικής πολιτικής.

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«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι το Βερολίνο αναμένει και νέες απόπειρες υβριδικών ενεργειών από τη Ρωσία.

Η Γερμανία δείχνει τη Ρωσία για το drone στη Λειψία

Η υπόθεση αφορά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Ένα drone εντοπίστηκε εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Το drone έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν από ειδικές δυνάμεις με τη χρήση ρομπότ.

Οι γερμανικές αρχές είχαν από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, καθώς το drone είχε βρεθεί σε σημείο όπου επιχειρούν αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων και στρατιωτικού υλικού.

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Ένα δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο είχε προκαλέσει σύγκρουση με φορτηγό αεροσκάφος, ενώ στις 14 Αυγούστου εντοπίστηκε και τρίτο drone σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, μαζί με ποσότητα ύποπτου στρατιωτικού εκρηκτικού.

Το αεροδρόμιο στη Λειψία / REUTERS / Axel Schmidt / File Photo

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις υποψίες των γερμανικών αρχών ότι βρισκόταν σε εξέλιξη οργανωμένη επιχείρηση και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

«Τα στοιχεία τεκμηριώνουν τη ρωσική ευθύνη»

«Συνδυαστικά, οι αστυνομικές έρευνες, το μοτίβο των αξιόποινων πράξεων και τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών τεκμηριώνουν τη ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

«Επομένως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τις γερμανικές εκτιμήσεις, η τεχνολογία, η διαμόρφωση του drone,

τα εξαρτήματά του και ο τρόπος με τον οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός παραπέμπουν σε επιχείρηση που συνδέεται με ρωσικές κρατικές υπηρεσίες. Αμερικανικές πηγές είχαν επίσης συνδέσει το drone με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

German Interior Minister Alexander Dobrindt and Foreign Minister Johann Wadephul hold a press conference following drone incident at Leipzig airport, in Berlin, Germany, September 1, 2026. REUTERS/Martin Schlicht

Στο πλευρό της Γερμανίας ΕΕ και ΝΑΤΟ

Η γερμανική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα αποκλειστικά διμερές ζήτημα με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς το Βερολίνο, ενώ το ΝΑΤΟ επανέλαβε τη δέσμευσή του για την προστασία των κρατών-μελών από κάθε μορφή απειλής.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία και υπογράμμισε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει απειλές εναντίον των μελών της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του ΝΑΤΟ στις «κακόβουλες ενέργειες» που καταγράφονται στην Ευρώπη, καθώς η Συμμαχία θεωρεί ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών αποτελεί πλέον μέρος της συνολικής ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής άμυνας.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Η υπόθεση της Λειψίας εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο πλευρό της Γερμανίας τάσσονται και Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν που ζητά νέες κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

«Θα απαντήσουμε» διαμηνύει η Ζαχάροβα

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, διαμήνυσε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις γερμανικές κινήσεις

«Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες», δήλωσε, σύμφωνα με το Interfax. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά απέρριψε τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αβάσιμους και τις γερμανικές ενέργειες πρωτοφανή κλιμάκωση των διμερών σχέσεων.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες δεν συνοδεύονται από επαρκή δημόσια στοιχεία και ότι χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω σκλήρυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία.

Η Μαρία Ζαχάροβα / REUTERS / Ramil Sitdikov / Pool

Ο «υβριδικός πόλεμος» στην Ευρώπη

Πίσω από την αντιπαράθεση για τη Λειψία βρίσκεται ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα: η αυξανόμενη ανησυχία των κυβερνήσεων της Δύσης για τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αποδώσει στη Ρωσία ή σε πρόσωπα που συνδέονται με ρωσικές υπηρεσίες μια σειρά περιστατικών τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων εμπρησμοί, κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπευτικές δραστηριότητες, παρεμβολές GPS και απόπειρες σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές.

REUTERS / Axel Schmidt / File Photo

Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών, ενεργειακές υποδομές, σιδηροδρομικά δίκτυα, κέντρα εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Το Βερολίνο θεωρεί ότι η Μόσχα επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει κόστος στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, χωρίς να προχωρήσει σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Ο Ντόμπριντ έχει προειδοποιήσει μάλιστα ότι η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο νέων υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία.