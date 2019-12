Η ώρα της κρίσης στη Βρετανία! Κλείνουν οι κάλπες στις πιο ιστορικές εκλογές

Η πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος στη Βρετανία θα είναι τα μεσάνυχτα και τα πρώτα βγαίνουν τα αποτελέσματα από τη βορειοανατολική Αγγλία. Στο παρελθόν, αυτές οι έδρες τείνουν προς τους Εργατικούς, οπότε ένα πρόωρο προβάδισμα για το κόμμα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελεσμάτων αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον πρέπει να κερδίσουν περίπου 320 έδρες για να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 20 παραπάνω απ’ όσες είχε πριν διαλυθεί το κοινοβούλιο.

Μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το sky news χρησιμοποιούν ως εργαλείο άμεσης ενημέρωσης τα social media.

