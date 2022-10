Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας ειρωνεύτηκε την απόφαση της ρωσικής διοίκησης της Χερσώνα για την μετακίνηση 50.000-60.000 πολιτών από την ουκρανική περιφέρεια προς το εσωτερικό της Ρωσίας. Απευθυνόμενος στη Μόσχα, ο Μιχαήλο Ποντολιάκ σημείωσε μάλιστα ότι η «πραγματικότητα μπορεί να πονάει».

Η Χερσώνα είναι το πολυπληθέστερο κέντρο που έχει καταλάβει η Μόσχα κατά την διάρκεια του πολέμου και βρίσκεται σε εδάφη, τα οποία τώρα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επίσημα ενσωμάτωσε στη Ρωσία, μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από την Ουκρανία και τη Δύση.

«Έχει περάσει λιγότερο από ένας μήνας μετά την πομπώδη ανακοίνωση για την προσάρτηση της Χερσώνας και τη συναυλία στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ η αυτοανακηρυχθείσα “διοίκηση της πόλης”… εκκενώνει με επίσημο τρόπο εν αναμονή της ουκρανικής δικαιοσύνης» γράφει ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η πραγματικότητα μπορεί να πονάει εάν ζεις σε ένα φανταστικό κόσμο», ανέφερε επίσης ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Less than a month has passed since the pompous announcement of Kherson annexation and solemn concert on the Red Square, as the self-proclaimed "city administration"…ceremoniously evacuates in anticipation of 🇺🇦 justice. Reality can hurt if you live in a fictional fantasy world. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

«Σόου προπαγάνδας» από την Ρωσία

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι οργανώνει «σόου προπαγάνδας» στην κατεχόμενη Χερσώνα. Ο Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι προσπαθεί να τρομάξει τους κατοίκους της Χερσώνας με ψευδείς, όπως τις χαρακτήρισε, ενημερώσεις για ουκρανικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της νότιας Ουκρανίας.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να τρομάξουν τους ανθρώπους της Χερσώνας με ψευδείς ενημερώσεις για τον βομβαρδισμό της πόλης από τον στρατό μας και επίσης να οργανώσουν ένα σόου προπαγάνδας με την εκκένωση», έγραψε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ρωσίας, σε ανάρτηση στο Telegram. «Η προπαγάνδα δεν θα λειτουργήσει» προσθέτει ο Αντρίι Γερμάκ.

Η Ρωσία καλεί τους αμάχους να εγκαταλείψει την Χερσώνα

Διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη της Χερσώνας δήλωσαν σήμερα (19.10.2022) ότι ετοιμάζονται να την υπερασπιστούν απέναντι σε επικείμενη ουκρανική επίθεση και κάλεσαν τους αμάχους να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής Βλαντίμιρ Σάλντο δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Κανείς δεν πρόκειται να παραδώσει τη Χερσώνα, αλλά δεν είναι επιθυμητό για τους κατοίκους να βρίσκονται σε μία πόλη όπου πρόκειται να διεξαχθούν στρατιωτικές ενέργειες». «Αναμένουμε επίθεση και η ουκρανική πλευρά δεν το κρύβει»,, δήλωσε.

Ο αναπληρωτής του, ο Κίριλ Στρεμούσοφ, δήλωσε ότι σύντομα επίκειται ουκρανική επίθεση. «Σας ζήτω να πάρετε στα σοβαρά τα λόγια μου και να θεωρήσετε ότι σημαίνουν: την ταχύτερη δυνατή εκκένωση», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram το βράδυ της Δευτέρας (18.10.2022).

Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που ελέγχει εν μέρει η Ρωσία και των οποίων την προσάρτηση κήρυξε τον περασμένο μήνα, θέτοντάς τις κάτω από την πυρηνική της ομπρέλα. Εάν την ανακαταλάβει η Ουκρανία, αυτό θα ήταν μια τεράστια νέα ήττα για τον στρατό του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και θα έθετε σε δοκιμασία την εκπεφρασμένη δέσμευσή του να υπερασπιστεί αυτό που χαρακτηρίζει ρωσικά εδάφη με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

Δείτε βίντεο:

Footage of the evacuation of residents of the Kherson region to the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/fu0CSkfTqT — Животный мир (@dragon_of_time_) October 19, 2022

Many thousands of people are being evacuated by the Russians. People are being evacuated to the other side of the Dnieper in the Kherson region, the crossing is working. 🤞 pic.twitter.com/XPOwJ8kGq4 — Bethany cox CorbynOutrider# (@ARTESOSCURASBOO) October 19, 2022

Οι Ρώσοι δηλώνουν έτοιμοι να «αντισταθούν μέχρι θανάτου»

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Χερσώνα Βλαντίμιρ Σάλντο δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση: «Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές δυνατότητες να απωθήσουμε επιθέσεις και να αντεπιτεθούμε, εάν το απαιτήσουν οι καταστάσεις. Η πόλη θα κρατήσει, χρειάζεται απλά να προστατεύσουμε τους ειρηνικούς κατοίκους. Οι στρατιώτες γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, θα αντισταθούν μέχρι θανάτου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει τις δύο τελευταίες ημέρες και εκτιμάται ότι 10.000 άνθρωποι ημερησίως θα μετακινηθούν τις επόμενες έξι ημέρες. Ο Βλαντίμιρ Σάλντο ανακοίνωσε επίσης ότι η είσοδος στην περιοχή της Χερσώνας που είναι υπό ρωσικό έλεγχο θα απαγορευθεί στους αμάχους για «επτά ημέρες».

Φεύγουν με βάρκες από τον Δνείπερο

Νωρίτερα, οι αρχές κατοχής είχαν ανακοινώσει την έναρξη της εκκένωσης της αμάχων προς την απέναντι όχθη του Δνείπερου. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες στις οποίες φαίνονται άμαχοι να μπαίνουν σε πλοία για να διασχίσουν τον ποταμό. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria-Novosti, οι συνδρομητές των τοπικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας έλαβαν μηνύματα που τους καλούν να εγκαταλείψουν την περιοχή πριν από τους «βομβαρδισμούς του ουκρανικού στρατού».

Δείτε βίντεο:

Russian state TV is showing footage it says are of civilians being "evacuated" from occupied Kherson. Russia-installed 'authorities' there have announced that people will be moved to the other side of the Dnieper River. Ukrainian forces have been advancing in the region. pic.twitter.com/o87K8KhCtl — Will Vernon (@BBCWillVernon) October 19, 2022

Το βράδυ της Δευτέρας (18.09.2022) ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία προχώρησε σε μια σπάνια αναγνώριση των πιέσεων που εκείνες υφίστανται από τις ουκρανικές επιθέσεις, που έχουν ως στόχο την ανακατάληψη νότιων και ανατολικών περιοχών, τις οποίες η Μόσχα δηλώνει ότι προσάρτησε πριν από μερικές μόλις εβδομάδες. Αναφερόμενος στη Χερσώνα, ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν δήλωσε: «Η κατάσταση σε αυτή την περιοχή είναι δύσκολη. Ο εχθρός πλήττει σκοπίμως υποδομές και κατοικίες».

Δείτε βίντεο:

"Evacuation" in Kherson from the West bank to the East bank of Dnieper pic.twitter.com/XVM1vOX20a — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 19, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ