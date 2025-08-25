Συμβαίνει τώρα:
Η Ουκρανία καταγγέλλει τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν μετά την εμφάνισή του σε φεστιβάλ κινηματογράφου στη Ρωσία

Ο Αμερικανός κινηματογραφιστής κατηγορείται ότι εξυπηρετεί την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, αφού συμμετείχε διαδικτυακά σε φεστιβάλ στη Μόσχα και έκανε εγκωμιαστικά σχόλια για τον ρωσικό κινηματογράφο, σύμφωνα με το Politico
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν / EPA / Enric Fontcuberta

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας άσκησε δριμεία κριτική στον Γούντι Άλεν για την παρουσία του, την Κυριακή (24.08.2025), στο «Moscow International Film Week», ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει προσωπικότητες του ρωσικού κινηματογράφου με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη συμμετοχή του σε μια τέτοια διοργάνωση ο Γούντι Άλεν «κλείνει εσκεμμένα τα μάτια στις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία καθημερινά τα τελευταία 11 χρόνια στην Ουκρανία».

«Πρόκειται για ντροπή και προσβολή προς τα θύματα μεταξύ των Ουκρανών ηθοποιών και σκηνοθετών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από Ρώσους εγκληματίες πολέμου», τόνισε το Κίεβο σε ανακοίνωση που επικαλείται το Politico.

Εγκώμια στον ρωσικό κινηματογράφο

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίας, ο Γούντι Άλεν — βραβευμένος με τέσσερα Όσκαρ — μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και αναφέρθηκε σε ένα παλαιότερο ταξίδι του στη Σοβιετική Ένωση, ενώ παράλληλα εξήρε την ποιότητα του ρωσικού κινηματογράφου. Δήλωσε μάλιστα ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να γυρίσει ταινία στη Ρωσία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια πρόταση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Αν υπήρχε μια τέτοια πρόταση, θα σκεφτόμουν το σενάριο για το πώς νιώθει κανείς στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του σκηνοθέτη Φιόντορ Μπονταρτσούκ, που έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

